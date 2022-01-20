«Піди туди – не знаю, куди»: «Теплоенерго» оголосило 46-мільйонний тендер на котельню для Третього Занасипу

Сьогодні, 09:31 Переглядів: 641 Коментарів: 2

Замовник поставив вимоги, які неможливо виконати, бо бракує даних: один з потенційних учасників подав скаргу

Комунальне підприємство «Теплоенерго» 14 січня оголосило тендер (відкриті торги з публікацією англійською мовою) на технічне переоснащення котельні, що на вул. Мічуріна, 89-А (Третій Занасип). Оголошення розміщене у системі електронних закупівель Prozorro. Очікувана вартість закупівлі – 46 млн 570 тис грн. Аукціон призначений на 31 січня.

Переможець має встановити два котлові газові блоки (потужністю 6 МВт та 2,95 МВт), автоматичні вузли обліку тепла, вузли регулювання теплоносія, лічильники газу та інше обладнання котельні.

Відповідно до умов тендерної документації, строк виконання робіт має складати 160 днів з дати укладення договору.

Замовник вимагає:

забезпечення тендерної пропозиції – електронну банківську гарантію в розмірі 0,5% від суми закупівлі;

від переможця процедури – забезпечення виконання договору: електронну банківську гарантію в розмірі 5% від суми закупівлі;

наявність досвіду виконання аналогічного договору (саме на реконструкцію або технічне переоснащення котельні);

наявність працівників відповідної кваліфікації.

Проте кількість працівників та вимоги до їх кваліфікації у тендерній документації не обумовлені. Тобто довідка про наявність працівників зводиться до формального переліку. А це містить ризик того, що в подальшому роботи можуть затягтися (як з проєктом термомодернізації) – бо підприємству бракуватиме працівників. Але не лише це є загрозою успіху справи на 46 мільйонів...

А як же визначити ціну?

Наразі триває етап оскарження умов процедури закупівлі. Вимогу про усунення порушень подав потенційний учасник – кременчуцьке підприємство ТОВ «Котлогаз». Воно вказало на невідповідність тендерної документації Закону «Про публічні закупівлі». Зокрема, замовник вказав, що якість матеріалів повинна відповідати проєктній документації. Але проєкт, технічні креслення не долучені до тендерної документації.

Крім того, як вказує ТОВ «Котлогаз, у тендерній документації (в кошторисі) є посилання на креслення – але ці креслення також не долучені до тендерної документації. І це ще не все: у переліку необхідного обладнання є таке, технічні параметри якого не вказані.

Відсутність проєкту, технічних характеристик обладнання не дозволяє учаснику закупівлі прорахувати вартість обладнання, а у зв'язку із цим оформити тендерну пропозицію та вказати загальну вартість робіт загалом. Тобто потенційний учасник даної закупівлі позбавлений права об'єктивно визначити ціну тендерної пропозиції та доцільності участі у такій закупівлі, - йдеться у листі «Котлогазу» до КП «Теплоенерго».

Підприємство просить внести зміни до тендерної документації: додати проєктну документацію, конкретизувати вимоги до обладнання.

Якщо говорити простіше, то вимоги замовника – КП «Теплоенерго» – нагадують фразу із казки: «Піди туди – не знаю куди, принеси те – не знаю, що».

Скарга «Котлогазу» очікує на розгляд замовника.

А хто ж зможе виконати вимоги?

Але одна компанія точно знає і вимоги до обладнання, і все інше, чого не знайшли потенційні учасники 46-мільйонної закупівлі. Це фірма, яка на замовлення «Теплоенерго» виготовляла проєкт реконструкції котельні на Третьому Занасипу – ТОВ «Стікс-оіл інжиніринг» (договір на суму 2 млн 458 тис грн був укладений у 2019 році, закупівля допорогова, тендер не проводився).

Тобто на даний момент ця компанія має безперечні переваги перед усіма іншими потенційними учасниками закупівлі. Можливо, на це й розрахунок у замовника?

ТОВ «Стікс-оіл інжиніринг» – улюблений підрядник КП «Теплоенерго». За роки тісної співпраці (2018-2020) укладено договорів на загальну суму 32,8 млн грн (дані модуля аналітики Bi.Prozorro). І все це – прямі договори на допорогових закупівлях, тобто без проведення торгів, без конкуренції.

Втім (вангуємо) можлива поява на тендері й іншої спорідненої фірми – ТОВ «Стікс-оіл Енерджи». Слідкуйте за закупівлею разом з «Телеграфом».