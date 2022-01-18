Юні кременчужани зможуть витратити «вакцинальну тисячу» на позашкільну освіту

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 527

Про це йшлося на селекторній нараді щодо протидії поширенню коронавірусу

Скористатись коштами за програмою «єПідтримка» невдовзі зможуть неповнолітні. За інформацією УНН , Міністерство освіти і науки вже надало пропозиції з приводу того, на що можуть піти кошти.

Про це йшлося на селекторній нараді щодо протидії поширенню коронавірусу, яка відбулася під головуванням Президента.