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Кременчук, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

Юні кременчужани зможуть витратити «вакцинальну тисячу» на позашкільну освіту

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 527

 

Про це йшлося на селекторній нараді щодо протидії поширенню коронавірусу

Скористатись коштами за програмою «єПідтримка» невдовзі зможуть неповнолітні. За інформацією УНН, Міністерство освіти і науки вже надало пропозиції з приводу того, на що можуть піти кошти.

Про це йшлося на селекторній нараді щодо протидії поширенню коронавірусу, яка відбулася під головуванням Президента.

Міністерство освіти і науки надало пропозиції стосовно розширення програми на дітей віком 14-18 років. Зокрема, з’явиться можливість використовувати вказані кошти на позашкільну освіту. Також опрацьовується рішення щодо такої можливості для дітей у віці 12-14 років, — інформує пресслужба.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: діти гроші Вовина тища тисяча гривень вакцинація
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