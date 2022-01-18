Юні кременчужани зможуть витратити «вакцинальну тисячу» на позашкільну освіту

Скористатись коштами за програмою «єПідтримка» невдовзі зможуть неповнолітні. За інформацією УНН, Міністерство освіти і науки вже надало пропозиції з приводу того, на що можуть піти кошти.
Про це йшлося на селекторній нараді щодо протидії поширенню коронавірусу, яка відбулася під головуванням Президента.
Міністерство освіти і науки надало пропозиції стосовно розширення програми на дітей віком 14-18 років. Зокрема, з’явиться можливість використовувати вказані кошти на позашкільну освіту. Також опрацьовується рішення щодо такої можливості для дітей у віці 12-14 років, — інформує пресслужба.
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