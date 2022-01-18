Зловили полтавця, який торгував зброєю, у нього вдома знайшли наркотики

Сьогодні, 14:03 Переглядів: 513 Коментарів: 1

У разі визнання судом вини чоловіку загрожує від трьох до семи років позбавлення волі

Слідчі та оперативники поліції Полтавщини зловили полтавця, який незаконно торгував вогнепальною зброєю. Про це повідомив відділ комунікації поліції Полтавської області

За попередньою версією слідства, чоловік 14 січня продав пістолет та 22 патрони до нього. Слідчі поліції вилучили речові докази та направили їх на експертизу. Окрім цього, під час санкціонованого обшуку у помешканні полтавця знайшли та вилучили близько десяти полімерних пакетів із наркотиками, а також гроші, які правопорушник отримав злочинним шляхом, продавши пістолет та патрони.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції області, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами) та частиною 1 статті 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

У рамках кримінального провадження призначені відповідні експертизи. Зараз вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Тривають слідчі дії. У разі визнання судом вини фігуранту загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.