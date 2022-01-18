На перехресті Сумської та Горького водійка на Renault в'їхала у Ford

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18 січня близько 13.00 сталася ДТП на перехресті вулиць Сумської та Горького. Про це сповістила патрульна поліція Кременчука.

47-річна жінка, керуючи автівкою Renault, не надала перевагу у русі авто Ford, що рухалося головною дорогою, і в'їхала у нього.

У результаті аварії машини отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками, люди не постраждали.

Поліція просить водіїв бути уважними, дотримуватися правил дорожнього руху та зважати на погодні умови.