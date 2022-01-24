Де кременчужанам потрібен сертифікат про вакцинацію: як обслуговують у кафе та ресторанах

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 571 Коментарів: 2

18 січня ми перевірили дотримання карантинних вимог у «жовтій» зоні. Інспектували кафе та ресторани міста. Усього перевірили 4 заклади, один із них – нещодавно відкритий KFC на Соборній.

Першим відвідали ресторан Kofan на проспекті Лесі Українки 27.

З зовнішньої сторони входу розташований стенд з меню, з яким відвідувачі можуть ознайомитись до того, як зайдуть у заклад. На дверях розміщена інформація, що входячи всередину відвідувач підтверджує, що має при собі сертифікат про вакцинацію, або дієвий ПЛР-тест.

Поряд розміщене попередження, щоб відвідувачі дотримувались протиепідеміологічних правил, та графік прибирання. Додатково, при вході є підтвердження, що весь персонал вакцинований.

У відвідувачів персонал не перевіряє сертифікат та ПЛР-тест, та не вимірює температуру. Також гості можуть заходити без захисних масок та без них пересуватися по залу. Персонал працює у масках, але без захисних рукавичок. При вході є зона, де гість може продезінфікувати руки антисептиком та при потребі одягнути поліетиленові одноразові рукавички. До речі, біля стенда з випічкою також є рукавички. На підлозі є розмітка, по якій мають пересуватися гості дотримуючи дистанцію. З асортиментом гість може ознайомитись за допомогою паперового одноразового меню. Великим плюсом є те, що столове знаряддя подають загорнуті в паперову серветку в одноразовому паперовому конверті, таким чином вони повністю захищенні. Якщо відвідувач замовив страву яку їдять руками, а не знаряддям, тоді обов’язково приносять рукавички.

Додатки до страв (цукор, сіль та перець) зберігаються у порційних стіках. Одноразові пластикові трубочки подають у паперовому упакуванні.

У вбиральні в усіх дозаторах є мило та дезінфектор для рук. Після того як відвідувачі покинули столик, офіціант протирає стіл антисептичним засобом.

Відвідувачі можуть спокійно розрахуватись без готівки.



Далі на черзі New York Street Pizza на вулиці Соборній 8/18.

На дверях головного входу розміщена інформація, що персонал вакцинований й те, що відвідувач повинен мати сертифікат, або інший документ.

Всередині ніхто документи не перевіряє, температуру не вимірює, та не вимагає маску. Половина персоналу взагалі без масок дозволяє собі обслуговувати відвідувачів й ніхто не має рукавичок.

- Я все розумію, але обслуговувати відвідувачів без маски це вже занадто, - скаржиться гість закладу.

У залі розташована зона для дезінфекції рук з антисептиком та серветками, попри це, ще у вільному доступі є журнал прибирання приміщень та обладнання.

Розмітки з дистанцією по якій мають пересуватися відвідувачі також немає. На кожному столику розміщений QR-код з меню, але офіціант все одно дає звичайне.





Столове знаряддя приносять нічим не накриті в окремому дерев’яному футлярі, який ніяк не захищає від бактерій. До ролів та суш приносять палички в паперовому упакуванні. Щодо напоїв, так їх вже приносять з трубочкою, що не є безпечним.

З вбиральнею все зрозуміло. Є мило, паперові рушники, дезінфектор, навіть свідоцтво про державну реєстрацію дезінфекційного засобу є, але не все так ідеально, воно дієве до 21.07.2021.

У закладі можна розрахуватись без проблем карткою.

Наступний заклад Viva Olive на вулиці Соборна 16/9.

На вході можна ознайомитися з інформацією, що персонал вакцинований.

Одразу всередині гостей зустрічає зона з дезінфектором та серветками, також розташована табличка з інформацією про те, що вхід дозволений тільки при наявності сертифіката.

Хоч поруч робоча поверхня офіціантів, але температуру ніхто не вимірює, документ та маску ніхто не вимагає. Весь персонал у масках, але без рукавичок. Розмітки бракує у залі. На кожному столику є наліпка з QR-кодом, але офіціант приносить звичайне меню.

Столове знаряддя подають у спеціальному кошику з декоративною серветкою, але нічим не накриті. Напої, знов-таки, приносять вже з трубочкою всередині.

По стандарту у вбиральні є мило-пінка, паперові серветки, та дозатор з дезінфектором.

Відвідувача можуть розрахувати без готівки.

Останній на черзі KFC на вулиці Соборна 16/9.

На вході гостей ресторану швидкого обслуговування зустрічає стандартна

інформація про наявність сертифікату вакцинації, або дієвого ПЛР-тесту.

Знов таки, маску не вимагають, температуру не міряють, документи не

перевіряють. На вході розташована зона дезінфекції з серветками та антисептиком. Це перший заклад у якому персонал носить рукавички. Ближче до каси на підлозі є наліпки з нагадуванням, що треба дотримуватися дистанції.

- Великий ажіотаж через те, що довгоочікуваний заклад нарешті відкрився. Але наш народ не розуміє, що таке дистанція, тому часто її порушує, - ділиться своєю думкою відвідувач закладу.

Великим плюсом є те, що в наявності апарати для самообслуговування, відвідувачі з їх допомогою можуть не тільки зробити замовлення, але й без готівки одразу розрахуватись.





Ознайомитись з меню та одразу замовити їжу можна на касі. На столах, де можуть сісти максимум 6 відвідувачів є попереджувальна наліпка, що не всі місця у доступі. Додатками до замовлення є: цукор у стіках, трубочка для напоїв у паперовому упакуванні та антибактеріальні вологі серветки. Після того як відвідувачі покинули столик, персонал протирає стіл антисептичним засобом.

Їжу у цьому закладі вживають руками, тому столове знаряддя не дають. У вбиральні є все в наявності: мило, антисептичний засіб, паперові рушники та робочій безконтактний апарат для сушіння рук. В інформаційному куточку є : графік прибирання та наліпка з профілактикою та поширенням коронавірусу. Виділена окрема зона, де кур’єри можуть продезінфікувати сумки.

Міністерство охорони здоров’я України інформує, що наразі «жовтий» рівень діє в Полтавській області. Водночас вимоги до «жовтого» рівня є пом’якшеними для вакцинованих.

Всі відвідувачі та усі організатори масових заходів повинні мати при собі один із документів:

«жовтий» COVID-сертифікат або паперову довідку 063-О (чинні 30 днів);

«зелений» COVID-сертифікат (чинний 365 днів);

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію (чинне 365 днів);

іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, дозволеними ВООЗ (чинний 365 днів);

негативний результат ПЛР або експрес-тесту на визначення антигена (чинний 72 години);

сертифікат про одужання від COVID-19 (чинний 105 днів із дати встановлення діагнозу).

Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 06.10.2021 р. No13 затверджено протиепідемічні заходи в закладах громадського харчування.

У закладі громадського харчування, серед іншого: