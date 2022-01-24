Убивство чи самогубство: у хаті знайшли двох застрелених чоловіків і рушниці

23 січня, близько 23.00, на Семенівщині у будинку знайшли застреленими двох чоловіків. Про це повідомили у пресслужбі поліції.
Правоохоронцям зателефонувала 74-річна жінка, яка розповіла, що її син покінчив життя самогубством.
Слідчі на місці побачили двох мертвих чоловіків.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.
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