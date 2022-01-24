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Надзвичайні новини

Убивство чи самогубство: у хаті знайшли двох застрелених чоловіків і рушниці

Сьогодні, 14:24 Переглядів: 268

 

Поліція встановлює обставини

23 січня, близько 23.00, на Семенівщині у будинку знайшли застреленими двох чоловіків. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

Правоохоронцям зателефонувала 74-річна жінка, яка розповіла, що її син покінчив життя самогубством.

Слідчі на місці побачили двох мертвих чоловіків.

- В помешканні поліція виявила тіла 35-річного та 39-річного чоловіків, з ушкодженнями, характерними для пострілу, дві мисливські рушниці, набої та гільзи. Речові докази направили на експертизу, - розповів Олександр Холондович, тимчасовий виконувач обов’язків начальника Кременчуцького райуправління поліції.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: censor.net
Теги: смерть
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