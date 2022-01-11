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Кременчук, Україна, Світ

В Україні почали видавати пластикові карти «єПідтримка»: хто і як може їх отримати

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 956

 

Про початок видачі карток повідомили одразу дві фінансові установи - «Альфа-банк» та monobank

Два банки оголосили про початок видачі пластикових карток «єПідтримка». Про це на своєму Telegram-каналі заявив співзасновник monobank Олег Гороховський, а пресслужба «Альфа-банку» повідомила на офіційному сайті фінансової установи.

Щоб замовити карту monobank, потрібно в останній версії додатку зайти в свою карту «єПідтримка», посунути картку свайпом вліво і обрати «Випустити пластикову картку» в меню. Випуск карти є безкоштовним, проте треба буде сплатити послуги з доставки «Новою поштою» - 50 гривень. Замовити пластик можна буде вже 11 січня.

У «Альфа-банку» карта буде видаватися новим клієнтам, яким було недоступне оформлення цифрової карти, з 10 січня. Для цього їм необхідно з паспортом та ІПН звернутися до будь-якого відділення. Карта не персоніфікована, тому видається одразу ж у відділенні. Нові клієнти отримають на свій рахунок Cash'U додаткові 100 гривень бонусами. Існуючі клієнти банку зможуть отримати пластик на початку лютого, дистанційно замовивши доставку «Новою поштою», або звернувшись безпосередньо до відділення.



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Автор: Тамара Зінченко
Теги: карти пластик банки єПідтримка
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