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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Легкоатлетка з Кременчука Наталія-Вікторія Хамула завоювала «бронзу» на Різдвяних Стартах

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 419

 

Вітаємо нашу спортсменку

У Києві, 8-9 січня, відбувся всеукраїнський легкоатлетичний турнір - Різдвяні Старти 2022. У змаганнях взяли участь спортсмени з різних куточків України. Участь у змаганнях взяла кременчужанка Наталія-Вікторія Хамула, яка тренується під керівництвом тренера Вікторії Козлової. 

Наталія-Вікторія Хамула завоювала «бронзу» у стрибках у довжину серед жінок з результатом 6,01 м. Чемпіонкою стала киянка Світлана Бойчук (результат 6,06 м), а друге місце у Дарії Діханової (результат - 6,03 м).

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Автор: Альона Душенко
Теги: легка атлетика біг Наталія-Вікторія Хамула
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