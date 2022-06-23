Україна відслідковує місцеперебування полонених з «Азовсталі», всіх звільнять поетапно - Буданов

Сьогодні, 15:24 Переглядів: 95

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Україні добре відома доля та місцеперебування майже всіх українських військовополонених, зокрема і з «Азовсталі». Їх звільнення відбудеться поетапно, частина полонених може повернутися додому найближчим часом. Про це Буданов заявив в етері телемарафону.

- Про долю майже усіх (українських військовополонених - ред.) нам чітко відомо. Ми займаємось визволенням їх із полону. Сподіваюсь, що найближчим часом багато хто побачить своїх близьких вже вдома, - заявив Буданов.

За його словами, основна частина полонених перебувають у таборі для військовополонених на території тимчасово окупованого селища Оленівка Донецької області.

- Ми знаємо, де вони, - це питання завжди є на контролі, і ми це відслідковуємо. І не тільки відслідковуємо, а й вживаємо заходів для їхнього реального повернення. Дочекайтеся, і я впевнений, що скоро самі все побачите, - сказав начальник ГУР.

Буданов пояснив, що йдеться про поетапний обмін полоненими, а не про обмін за один раз. За його словами, найближчим часом сподіваються звільнити «більш-менш значущу» кількість полонених.

Найбільші проблеми, за словами Буданова, - з обміном командного складу. «Щодо рядового складу - тут набагато легше йдуть питання. Коли йдеться про керівників підрозділів, зрозуміло, що це набагато складніше», - сказав голова розвідки.

Буданов повідомив, що йому відома точна кількість українців у російському полоні та росіян в українському, але озвучувати цифри він не став, назвавши їх секретними. На уточнювальне запитання, чи достатньо в України полонених для обміну, начальник ГУР сказав: «Я інакше відповім на це питання: ми зможемо повернути їх назад».

На запитання, чи розглядається для обміну народний депутат від забороненої ОПЗЖ Віктор Медведчук, обвинувачений у державній зраді, Буданов відповів: «Пану Медведчуку, на відміну від багатьох військовополонених, пред'явлені абсолютно невійськові звинувачення, а суто кримінальні. Його подальшу долю має спочатку вирішити правосуддя, а після цього будемо думати, що з ним робити далі».

Нагадаємо, що захисники Маріуполя після кількох місяців протистояння з росіянами у блокадному місті вийшли з території заводу «Азовсталь» у середині травня. Окупанти прорвалися на завод 4 травня.

Завдяки бійцям з «Азовсталі» Україна отримала критично необхідний час на формування резервів, перегрупування сил та отримання допомоги від партнерів. Вище військове командування віддало наказ командирам підрозділів на «Азовсталі» зберегти життя особового складу.

У Міноборони заявляли, що врятованих українських бійців обміняють на російських військовополонених. Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що більшість захисників Маріуполя перебувають на непідконтрольній Україні території Донецької області.

Крім звільнення полонених захисників, Україна займається поверненням тіл загиблих бійців.