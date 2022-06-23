У Кременчуці очікується гроза та шквальний вітер

Сьогодні, 15:02 Переглядів: 265

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За повідомленням Полтавського обласного центру з гідрометеорології до кінця дня 24 червня на Полтавщині очікується гроза, місцями шквали 15-18 м/с. (1 рівень небезпечності - жовтий).

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