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Відсьогодні розпочався сезон лову раків

Сьогодні, 20:40 Переглядів: 127

 Дозволений вилов 30 штук та у певний час доби

З 1 липня на Полтавщині дозволений вилов раків, повідомляє Полтавський рибоохоронний патруль.

Лов раків дозволений раколовкою-хапкою діаметром не більше 70 см і вічком не більше 22 мм, волосінню з приманкою і рогаткою.

Одній особі за одну добу перебування на водоймах загального користування дозволено вилов 30 раків, на водоймах, закріплених за громадськими об'єднаннями, а також там, де запроваджено платне рибальство - 50 шт.

Мінімальний розмір рака - 10 см.

Ловити можна у певний час. Так, заборонено ловити у темну пору доби (пізніше години від заходу сонця та раніше години до його сходу) із застосуванням підсвічування.

Рибоохоронний патруль нагадує, що за порушення правил вилов раків  передбачено штраф до 680 грн. Крім штрафу порушник також має сплатити за кожного незаконно виловленого рака 3 тис. 332 гривні.

Побачили порушника - телефонуйте (096) 907 50 08. 

Нагадаємо, 6 червня інспектори Полтавського  рибоохоронного патруля та поліцейські Кременчуцького району затримали автомобіль Mazda, у якому без належного оформлення перевозилися 10 кг раків. Жінка-водій не змогла пояснити, де їх придбала. 

 

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Автор: Олеся Данилова
Теги: раки
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