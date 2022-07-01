До уваги родичів загиблих у ТЦ «Амстор»!

Увага! Для родичів загиблих у ТЦ «Амстор» відкрито гарячу лінію з питань організації поховання та отримання матеріальної допомоги.
Як повідомляє Кременчуцька міська рада, усі витрати на поховання здійснюються за рахунок міста.
Фахівці нададуть усю допомогу з оформлення необхідних документів за принципом «єдиного вікна». Разом з фахівцями працюють психологи.
Поховання загиблих у ТЦ «Амстор» відбуватимуться у окремому секторі «Алеї Слави» Свіштовського кладовища (або в іншому місці за бажанням родичів).
Телефон гарячої лінії (097) 261-71-13.
№ 25 від 23 червня 2022Читати номер