Біля зруйнованого Амстора з'явився білборд з Героєм України Максимом Кагалом

Сьогодні, 20:08 Переглядів: 529

Такі білборди бачили у кількох місцях нашого міста

На вулицях Кременчука з'явилися білборди із зображенням воїна Героя України Максимом Кагалом, який загинув при обороні Маріуполя. Один з таких бордів Асоціація реклами Кременчука розмістили біля зруйнованого ТЦ Амстор, куди влучила ракета рашистів.

Ще кілька білбордів із зображенням військового з Азову бачили на проспекті Свободи.

Нагадаємо, що нещодавно у Кременчуці розмістили білборди із зображенням українського поета, воїна, громадського діяча та засновника літературного проєкту Дух нації Юрія Руфа.