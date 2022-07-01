Біля зруйнованого Амстора з'явився білборд з Героєм України Максимом Кагалом

На вулицях Кременчука з'явилися білборди із зображенням воїна Героя України Максимом Кагалом, який загинув при обороні Маріуполя. Один з таких бордів Асоціація реклами Кременчука розмістили біля зруйнованого ТЦ Амстор, куди влучила ракета рашистів.
Ще кілька білбордів із зображенням військового з Азову бачили на проспекті Свободи.
Нагадаємо, що нещодавно у Кременчуці розмістили білборди із зображенням українського поета, воїна, громадського діяча та засновника літературного проєкту Дух нації Юрія Руфа.
№ 25 від 23 червня 2022Читати номер