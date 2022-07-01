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Кременчук

Біля зруйнованого Амстора з'явився білборд з Героєм України Максимом Кагалом

Сьогодні, 20:08 Переглядів: 529

  

Такі білборди бачили у кількох місцях нашого міста

На вулицях Кременчука з'явилися білборди із зображенням воїна Героя України Максимом Кагалом, який загинув при обороні Маріуполя. Один з таких бордів Асоціація реклами Кременчука розмістили біля зруйнованого ТЦ Амстор, куди влучила ракета рашистів. 

30 років прожив як 90: історія Максима Кагала – загиблого у боях за Маріуполь чемпіона світу

Ще кілька білбордів із зображенням військового з Азову бачили на проспекті Свободи. 

 

Нагадаємо, що нещодавно у Кременчуці розмістили білборди із зображенням українського поета, воїна, громадського діяча та засновника літературного проєкту Дух нації Юрія Руфа. 

У Кременчуці з'являться білборди на честь Юрія Руфа
 
А також випускника Кременчуцького військового ліцею Сергія Волинського, який разом з іншими оборонцями «Азовсталі» покинув Маріуполь після наказу керівництва, щоб вберегти життя. Частину захисників вже вдалося обміняти
Суворий погляд Волини дивиться на кременчужан: з'явилися білборди на підтримку оборонців «Азовсталі»
 
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Автор: Альона Душенко
Теги: білборд Максим Кагал Юрій Руф Сергій Волина
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