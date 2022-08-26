На Полтавщині поліція повідомила про підозру водієві, який пропонував хабар поліцейському

Водій намагався уникнути адміністративної відповідальності за керування автомобилем у нетверезому стані
На Полтавщині проводиться досудове розслідування по водію, який пропонував хабар поліцейському. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пропозиції службовій особі надати неправомірну вигоду. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.
Працівники сектору реагування патрульної поліції Хорольщини 19 серпня в селі Новоаврамівка Хорольської тергромади зупинили автомобіль. Огляд 59-річного водія, проведений з використанням спеціального технічного засобу, показав 2,96 проміле алкоголю. З метою уникнути адміністративної відповідальності за керування автомобилем у стані сп’яніння водій запропонував поліцейським хабар.
За даним фактом слідчим підрозділом поліції, за процесуального керівництва Хорольського відділу Лубенської окружної прокуратури, здійснюють досудове розслідування за ч.1 ст.369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає штраф у розмірі від 17 тисяч до 68 тисяч гривень або обмеження чи позбавленням волі на строк від 2 до 4 років.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер