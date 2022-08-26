На Полтавщині поліція повідомила про підозру водієві, який пропонував хабар поліцейському

Вчора, 22:05 Переглядів: 142

На Полтавщині проводиться досудове розслідування по водію, який пропонував хабар поліцейському. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пропозиції службовій особі надати неправомірну вигоду. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

Працівники сектору реагування патрульної поліції Хорольщини 19 серпня в селі Новоаврамівка Хорольської тергромади зупинили автомобіль. Огляд 59-річного водія, проведений з використанням спеціального технічного засобу, показав 2,96 проміле алкоголю. З метою уникнути адміністративної відповідальності за керування автомобилем у стані сп’яніння водій запропонував поліцейським хабар.

- З метою уникнення відповідальності за керування транспортним засобом у стані сп’яніння, фігурант намагався підкупити поліцейського, пропонуючи йому хабар у розмірі 17 тисяч гривень. Працівник сектору реагування відмовився від неправомірної вигоди та викликав на місце події слідчо-оперативну групу, яка задокументувала даний факт. Наразі слідчими поліції, за процесуального керівництва Хорольського відділу Лубенської окружної прокуратури, фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Окрім того, за фактом керування транспортним засобом у стані сп’яніння інспектори поліції оформили адміністративний матеріал за ст.130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, - зазначив начальник Лубенського райвідділу поліції Петро Скічко.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, за процесуального керівництва Хорольського відділу Лубенської окружної прокуратури, здійснюють досудове розслідування за ч.1 ст.369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає штраф у розмірі від 17 тисяч до 68 тисяч гривень або обмеження чи позбавленням волі на строк від 2 до 4 років.