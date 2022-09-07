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«З книгою ти завжди на коні»: бібліотекарі запрошують на прогулянку з кіньми

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 126

 

Ви можете пообійматися та зробити фото 

11 вересня об 11.00 бібліотечна філія №1 запрошує кременчужан відкрити для себе місце з незвичайно позитивною енергетикою, де панує атмосфера гармонії та любові.

— Коні — мабуть, найграндіозніші тварини нашої планети. І хоча більшість з нас дійсно захоплюється цими тваринами, та все ж є безліч цікавого про них, про що ми, напевне, і не здогадувались. Це – дивовижно красиві тварини! Їх силі і грації можна тільки позаздрити. Тож не дивно, чому їх так люблять люди. Більш того, саме ці тварини творили історію. Однак, що ми знаємо цікавого про них? Коні вміють спати стоячи, але сни бачать коли лягають; вони прекрасно бачать у темряві, у них кольоровий зір; здатні навчитися відкривати двері. А ще коні дуже полюбляють каву і слухати спокійну класичну музику годинами….

Та чи правда все це? На ці питання нам дадуть відповідь фахівці кінного клубу, — йдеться у повідомленні.

На вас чекає знайомство з кожним мешканцем клубу: коротка біографія, здобутки, цікавинки.

У вас буде чудова нагода відчути себе справжнім вершником. Для кожного організатори передбачили прогулянку на конях, яка, можливо, відкриє у вас жагу для подальших тренувань.

До вашої уваги – неперевершений майстер-клас з верхової їзди. Інструктора продемонструють рухи цих величних, без перебільшення, тварин в усій красі та маршрут з подолання перешкод. Це унікальна можливість зануритися в гармонію з природою, побачити на власні очі високу майстерність вершників.

Бібліотекарі познайомлять з літературою про цих дивовижних тварин.

Після насиченої шоу програми нарешті можна подякувати коням, спробувати самостійно їх нагодувати. Для цього візьміть з собою порізані яблука, моркву, бублики.

Наостанок обнімання з поні Сімкою та фото біля банера з посмішкою.

Зробіть вихідний особливим та відпочиньте разом з бібліотекою за адресою: вул. Бузкова,33.

Захід відбудеться за умови хорошої погоди.

Контактна особа – завідувач філії Наталія Рубанова 0975562065

0
Автор: Альона Душенко
Теги: коні бібліотека
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Кременчук, Культура, Спорт, Афіша

«З книгою ти завжди на коні»: бібліотекарі запрошують на прогулянку з кіньми

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 126

 

Ви можете пообійматися та зробити фото 

11 вересня об 11.00 бібліотечна філія №1 запрошує кременчужан відкрити для себе місце з незвичайно позитивною енергетикою, де панує атмосфера гармонії та любові.

— Коні — мабуть, найграндіозніші тварини нашої планети. І хоча більшість з нас дійсно захоплюється цими тваринами, та все ж є безліч цікавого про них, про що ми, напевне, і не здогадувались. Це – дивовижно красиві тварини! Їх силі і грації можна тільки позаздрити. Тож не дивно, чому їх так люблять люди. Більш того, саме ці тварини творили історію. Однак, що ми знаємо цікавого про них? Коні вміють спати стоячи, але сни бачать коли лягають; вони прекрасно бачать у темряві, у них кольоровий зір; здатні навчитися відкривати двері. А ще коні дуже полюбляють каву і слухати спокійну класичну музику годинами….

Та чи правда все це? На ці питання нам дадуть відповідь фахівці кінного клубу, — йдеться у повідомленні.

На вас чекає знайомство з кожним мешканцем клубу: коротка біографія, здобутки, цікавинки.

У вас буде чудова нагода відчути себе справжнім вершником. Для кожного організатори передбачили прогулянку на конях, яка, можливо, відкриє у вас жагу для подальших тренувань.

До вашої уваги – неперевершений майстер-клас з верхової їзди. Інструктора продемонструють рухи цих величних, без перебільшення, тварин в усій красі та маршрут з подолання перешкод. Це унікальна можливість зануритися в гармонію з природою, побачити на власні очі високу майстерність вершників.

Бібліотекарі познайомлять з літературою про цих дивовижних тварин.

Після насиченої шоу програми нарешті можна подякувати коням, спробувати самостійно їх нагодувати. Для цього візьміть з собою порізані яблука, моркву, бублики.

Наостанок обнімання з поні Сімкою та фото біля банера з посмішкою.

Зробіть вихідний особливим та відпочиньте разом з бібліотекою за адресою: вул. Бузкова,33.

Захід відбудеться за умови хорошої погоди.

Контактна особа – завідувач філії Наталія Рубанова 0975562065

0
Автор: Альона Душенко
Теги: коні бібліотека
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
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