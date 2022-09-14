На Полтавщині водій не впорався з керуванням, зіткнувся з деревом і загинув

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13 вересня близько 16.30 у селі Староаврамівка Лубенського району 41-річний чоловік на автомобілі Skoda не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини та в'їхав у дерево. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

Внаслідок аварії водій помер на місці події.

За даним фактом слідчі поліції, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Наразі обставини та причини ДТП з’ясовують слідчі.