Світловодськ втратив двох захисників України

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10 вересня в бою за Україну загинули два воїни зі Світловодщини — Ігор Шинкарецький зі Світловодська та Роман Гончаренко з Миронівки.

36-річний молодший сержант Ігор Шинкарецький служив бойовим медиком мотопіхотного зводу. Був призваний на військову службу 5 травня, під час мобілізації. Загинув у Донецькій області.

Солдат Роман Гончаренко, 1981 року народження, служив у військовій частині А4047 на посаді радіотелефоніста. Був призваний на військову службу 18 квітня.