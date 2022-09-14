Світловодськ втратив двох захисників України

10 вересня в бою за Україну загинули два воїни зі Світловодщини — Ігор Шинкарецький зі Світловодська та Роман Гончаренко з Миронівки.
36-річний молодший сержант Ігор Шинкарецький служив бойовим медиком мотопіхотного зводу. Був призваний на військову службу 5 травня, під час мобілізації. Загинув у Донецькій області.
Солдат Роман Гончаренко, 1981 року народження, служив у військовій частині А4047 на посаді радіотелефоніста. Був призваний на військову службу 18 квітня.
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер