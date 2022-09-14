На Полтавщині судитимуть росіянина, який розповідав, що Україну «звільняють від нацизму»

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Чоловік у грудні 2020 року приїхав на Лубенщину, щоб доглядати за матір’ю

Полтавська обласна прокуратура затвердила та направила до суду обвинувальний акт стосовно 53-річного громадянина рф за те, що заперечував збройну агресію та визнавав правомірною тимчасову окупацію частини території України (ч. 1 ст. 436-2 КК України). Про це інформує прокуратура Полтавщини.

За даними слідства, у грудні 2020 року чоловік приїхав на територію Лубенського району, щоб доглядати за своєю матір’ю. Після повномасштабного вторгнення він розповсюджував інформацію про збройну агресію рф проти України, як про «звільнення від нацизму» та «триваючу громадянську війну», а також стверджував, що «Крим – російський».

За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювало Управління Служби безпеки України в Полтавській області.