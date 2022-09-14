Давайте після війни: чи планують Горішні Плавні перейменовувати вулиці

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На Полтавщині триває процес дерусифікації вулиць міст та селищ. У Кременчуці наразі триває другий етап перейменування вулиць, триває обговорення у Полтаві. «Кременчуцький ТелеграфЪ» поцікавився у мерії Горішніх Плавнів на якому етапі процес дерусифікації. Журналіст надіслав запит й отримав відмову у наданні інформації від виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради, що інформацію нададуть після завершення воєнного стану.

— Частиною 6 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» в разі якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення у передбачені цим Законом строки через настання обставин непереборної сили, допускається відстрочка в задоволенні запиту на інформацію. Обставини непереборної сили — надзвичайні та невідворотні обставини, що об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язання, зокрема загроза війни, збройний конфлікт, ворожі атаки, загальні військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна тощо.Враховуючи вищевикладене, керуючись частиною 6 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» відповідь на Ваш запит буде підготовлена після закінчення воєнного стану в Україні, — йдеться у відповіді на інформаційний запит.

Регіональний представник УІНП в Полтавській області Олег Пустовгар надав «Кременчуцькому Телеграфу» список вулиць Горішньоплавнівської ОТГ, який підпадає під деколонізацію. Саме таким списком вулиць оперує Полтавський офіс.

Горішньоплавнівська міська рада

м.Горішні Плавні

вул.Гагаріна

вул.Горького

вул.Ковпака

вул.Крилова

вул.Пушкіна

вул.Чайковського

вул.Чкалова

пров.Некрасова

с.Григоро-Бригадирівка

вул.Гагаріна

пров.Мічуріна

с.Дмитрівка

вул.Гагаріна

вул.Першотравнева

вул.Пушкіна

с.Кияшки

вул.Гагаріна

вул.Першотравнева

вул.Пушкіна

пров.Пушкіна

с.Мотрине

вул.40-річчя Перемоги

вул.8 Березня

вул.Мічуріна

с.Салівка

вул.Гагаріна

вул.Перемоги

вул.Пушкіна

с.Солошине

вул.1 Травня

вул.8 Березня

вул.Гагаріна

Нагадаємо, що в рамках декомунізації у Горішніх Плавнях перейменували 5 вулиць та проспектів: