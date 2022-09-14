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Давайте після війни: чи планують Горішні Плавні перейменовувати вулиці

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 69

 

«Кременчуцький ТелеграфЪ» надіслав запит до мерії Горішніх Плавнів

На Полтавщині триває процес дерусифікації вулиць міст та селищ. У Кременчуці наразі триває другий етап перейменування вулиць, триває обговорення у Полтаві. «Кременчуцький ТелеграфЪ» поцікавився у мерії Горішніх Плавнів на якому етапі процес дерусифікації. Журналіст надіслав запит й отримав відмову у наданні інформації від виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради, що інформацію нададуть після завершення воєнного стану.

— Частиною 6 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» в разі якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення у передбачені цим Законом строки через настання обставин непереборної сили, допускається відстрочка в задоволенні запиту на інформацію.

Обставини непереборної сили — надзвичайні та невідворотні обставини, що об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язання, зокрема загроза війни, збройний конфлікт, ворожі атаки, загальні військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна тощо.Враховуючи вищевикладене, керуючись частиною 6 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» відповідь на Ваш запит буде підготовлена після закінчення воєнного стану в Україні, — йдеться у відповіді на інформаційний запит.

Регіональний представник УІНП в Полтавській області Олег Пустовгар надав «Кременчуцькому Телеграфу» список вулиць Горішньоплавнівської ОТГ, який підпадає під деколонізацію. Саме таким списком вулиць оперує Полтавський офіс.

Горішньоплавнівська міська рада

м.Горішні Плавні

  • вул.Гагаріна
  • вул.Горького
  • вул.Ковпака
  • вул.Крилова
  • вул.Пушкіна
  • вул.Чайковського
  • вул.Чкалова
  • пров.Некрасова

с.Григоро-Бригадирівка

  • вул.Гагаріна
  • пров.Мічуріна

с.Дмитрівка

  • вул.Гагаріна
  • вул.Першотравнева
  • вул.Пушкіна

с.Кияшки

  • вул.Гагаріна
  • вул.Першотравнева
  • вул.Пушкіна
  • пров.Пушкіна

с.Мотрине

  • вул.40-річчя Перемоги
  • вул.8 Березня
  • вул.Мічуріна

с.Салівка

  • вул.Гагаріна
  • вул.Перемоги
  • вул.Пушкіна

с.Солошине

  • вул.1 Травня
  • вул.8 Березня
  • вул.Гагаріна

Нагадаємо, що в рамках декомунізації у Горішніх Плавнях перейменували 5 вулиць та проспектів:

  • провулок Котовського на провулок Лесі Українки
  • вулиця Котовського - вулиця Лесі Українки 
  • проспект Леніна - проспект Героїв Дніпра
  • вулиця Петровського - вулиця Доброхотова
  • вулиця Радянська - вулиця Соборна
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Автор: Альона Душенко
Теги: перейменування дерусифікація Горішні Плавні
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