Давайте після війни: чи планують Горішні Плавні перейменовувати вулиці

На Полтавщині триває процес дерусифікації вулиць міст та селищ. У Кременчуці наразі триває другий етап перейменування вулиць, триває обговорення у Полтаві. «Кременчуцький ТелеграфЪ» поцікавився у мерії Горішніх Плавнів на якому етапі процес дерусифікації. Журналіст надіслав запит й отримав відмову у наданні інформації від виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради, що інформацію нададуть після завершення воєнного стану.
— Частиною 6 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» в разі якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення у передбачені цим Законом строки через настання обставин непереборної сили, допускається відстрочка в задоволенні запиту на інформацію.
Обставини непереборної сили — надзвичайні та невідворотні обставини, що об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язання, зокрема загроза війни, збройний конфлікт, ворожі атаки, загальні військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна тощо.Враховуючи вищевикладене, керуючись частиною 6 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» відповідь на Ваш запит буде підготовлена після закінчення воєнного стану в Україні, — йдеться у відповіді на інформаційний запит.
Регіональний представник УІНП в Полтавській області Олег Пустовгар надав «Кременчуцькому Телеграфу» список вулиць Горішньоплавнівської ОТГ, який підпадає під деколонізацію. Саме таким списком вулиць оперує Полтавський офіс.
м.Горішні Плавні
с.Григоро-Бригадирівка
с.Дмитрівка
с.Кияшки
с.Мотрине
с.Салівка
с.Солошине
Нагадаємо, що в рамках декомунізації у Горішніх Плавнях перейменували 5 вулиць та проспектів:
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер