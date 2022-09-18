Вчора 24 кременчужанина вакцинувалися від COVID-19

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У суботу, 17 вересня, в пунктах вакцинації комунальних некомерційних медичних підприємств «Центр первинної медико-санітарної допомоги N 1, 2, 3 м. Кременчука» 24 особи отримали щеплення від COVID-19. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Так, за день 1 особу вакцинували другою дозою, 22 особи - першою бустерною дозою, 1 особу - другою бустерною дозою.

Від початку вакцинальної кампанії у Кременчуці 116 968 особи щеплені однією дозою, 115 572 особи отримали дві дози. Додатковою дозою вакциновано 62 особи. Першою бустерною дозою вакциновано 21 901 особа, а другою бустерною - 131.

Наразі у Кременчуці від COVID-19 можна щепитися вакцинами Pfizer, CoronaVac та Janssen у центрі вакцинації в приміщенні колишньої поліклініки №4 (проспект Лесі Українки, 80) з 9.00 до 17.00, а також з 08.00 до 17.00 в пунктах вакцинаціі в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:

вул. Павлова, 2;

вул. Київська, 14;

квартал 278, буд. 13Б;

вул. Володимира Великого, 62;

проспект Лесі Українки, 15/8;

вул. Олексія Древаля, 101;

вул. Генерала Манагарова, 9;

вул. Івана Мазепи, 26.



Нагадуємо, що 29 кременчужан лікується від COVID-19 у стаціонарі.