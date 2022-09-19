Дорожники відремонтували аварійну ділянку на дорозі М-03 неподалік Пирятина

Сьогодні, 07:08 Переглядів: 110

На дорогу було багато скарг

Багато повідомлень надійшло на чат-бот начальника Полтавської ОВА Дмитра Луніна щодо аварійної ділянки на державній дорозі М-03 неподалік Пирятина. Там утворилася низка ям, через які автівки гнуть диски та набивають «гулі» на шинах.

Про це повідомили у Полтавській ОВА

- Дорожні служби оперативно відреагували на скарги водіїв і вже залатали ями, – повідомив Дмитро Лунін. – Нагадаю, ямковий ремонт запланований у понад половині громад області, у переважній більшості – роботи тривають чи вже навіть завершилися. Автошляхи ремонтуємо у співфінансуванні на договірній основі.

230 мільйонів гривень виділяють громади на ремонт тих ділянок доріг, які вони самі визначили.