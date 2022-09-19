Дорожники відремонтували аварійну ділянку на дорозі М-03 неподалік Пирятина

Багато повідомлень надійшло на чат-бот начальника Полтавської ОВА Дмитра Луніна щодо аварійної ділянки на державній дорозі М-03 неподалік Пирятина. Там утворилася низка ям, через які автівки гнуть диски та набивають «гулі» на шинах.
Про це повідомили у Полтавській ОВА
230 мільйонів гривень виділяють громади на ремонт тих ділянок доріг, які вони самі визначили.
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№ 37 від 15 вересня 2022Читати номер