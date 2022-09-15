Поліція Полтавщини розшукує безвісно зниклого мешканця Лубен Станіслава Проценка

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 1

За даними Лубенського райвідділу поліції 23-річний Станіслав Проценко зник пізно ввечері 13 вересня. За інформацією його рідних, о 23.00 він виїхав на автомобілі Skoda Tour чорного кольору, державний номер ВО 0470 ВА. Станом на сьогодні зв'язок з чоловіком відсутній.

Про розшук зниклого повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

Прикмети зниклого: зріст 176-178 см, середньої статури, волосся коротке русяве (зачіска, як на фото), очі карі.

Особливі прикмети: татуювання на правій нозі, шрами – на потилиці.

На момент зникнення був одягнений у шапку з бубоном STAFF чорно-блакитного кольору у смужку, куртка (вітрівка) жовто-помаранчевого кольору, кофта чорного кольору з білим написом на грудях (англійською), штани спортивні чорного кольору з червоним лампасом, кросівки чорного кольору з геометричними фігурками блакитного та помаранчевого кольору (підошва також помаранчевого кольору).

Якщо у вас є інформація, що допоможе пришвидшити розшук зниклого, поліція просить повідомити про неї за номерами:

(053251)-79-14, 066-686-33-47, 050-440-82-76 або 102.