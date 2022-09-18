29 кременчужан лікуються від COVID-19 у стаціонарі

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+3 зареєстрованих випадків захворювання на коронавірус за суботу

Вчора, 17 вересня, у Кременчуці було зареєстровано 3 нових випадки захворювання на коронавірусну хворобу. Захворіли 28-річна жінка та 2 чоловіки віком 47 і 56 років.

Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

З вперше виявлених випадків захворювання 3 пацієнти перебувають на лікуванні під наглядом сімейних лікарів. По всіх випадках проводиться епідемічне розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.

На стаціонарному лікуванні перебувають 29 осіб.

Випадків смерті не зареєстровано.

За даними Кременчуцької міської ради, всього за весь час пандемії COVID-19:

зареєстровано - 24 338;

одужало - 23 503;

померло - 722.

Нагадуємо, що в Україні подовжено карантин до кінця року - МОЗ запровадило COVID-обмеження з урахування війни.