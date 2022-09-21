ДТП з двома постраждалими: на трасі зіткнулись легковик та вантажівка

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20 вересня, близько 19.30, на 305 кілометрі автодороги Київ-Харків-Довжанський, поблизу міста Решетилівка зіткнулися автомобіль ГАЗ, під керуванням 51-річного полтавця, із легковим автомобілем ВАЗ-2106, який стояв на узбіччі.

Як інформує Поліція Полтавщини, 33-річний водій легковика, мешканець міста Харків, та його пасажир, 44-річний житель Полтавського району постраждали. Обох чоловіків із тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Поліція встановлює обставини та причини ДТП.