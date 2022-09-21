Цьогоріч у вишах Полтавщини навчатиметься більше першокурсників

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 250

Скільки вступників набрали у різні навчальні заклади області, читайте далі

Порівняно з попереднім роком більше вступників обрали заклади вищої освіти Полтавської області. Як сповістив начальник Полтавської обласної військової адміністрації, Дмитро Лунін, подали близько 23 тисячі заяв, із них на умовах державного замовлення – понад 16 тисяч.

Зараз до навчання в усіх вишах області вже долучилися першокурсники. Цього року їх у вишах Полтавщини – 5731, із них 264 – переселенці.

Завершився і вступ до закладів фахової передвищої освіти. Зарахували 3743 дитини, з них 125 – переселенців.

Професійно-технічна освіта цьогоріч має попит. До профільних закладів області вже зарахували 3676 людей, зокрема 56 переселенців. Найбільш затребувані професії – тракторист-машиніст с/г виробництва, водій автотранспортних засобів, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, кухар, електрогазозварник. Прийом на навчання до закладів професійної (професійно-технічної) освіти триває до 1 листопада.