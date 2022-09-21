Зниклого рятувальника знайшли мертвим на місці ДТП

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Поліція Полтавщини з’ясовує обставини загибелі Станіслава Проценка, який розшукувався як безвісти зниклий.

21 вересня, близько 11.30, у лісосмузі поблизу села Малий В’язівок Лубенської тергромади, неподалік автодороги Лубни-Оржиця, співробітники Лубенського райвідділу поліції виявили автомобіль Skoda, із пошкодженнями, характерними для ДТП.

Відділ комунікації поліції Полтавщини інформує, що Під час огляду місця події, в салоні автомобіля виявлено тіло 23-річного Станіслава Проценка, який з 14 вересня 2022 року вважався безвісти зниклим.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група поліції Лубенщини та експерти-криміналісти. Обставини загибелі чоловіка з’ясовує слідство.