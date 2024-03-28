До Ради внесли альтернативні законопроєкти щодо звільнення засуджених для захисту України

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Два тижні тому у парламенті був зареєстрований законопроєкт щодо умовно-дострокового звільнення від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом

Сьогодні, 28 березня, до Верховної Ради внесли два альтернативних законопроєкти щодо питань залучення до захисту України засуджених та осіб, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі.

Проєкт закону №11079-1 про внесення змін до кодексів та законів України щодо запровадження інституту умовно-дострокового звільнення осіб від відбування покарання для безпосередньої їх участі в обороні країни, захисті її незалежності та територіальній цілісності внесла група з 35 народних депутатів на чолі з Оленою Шуляк.

Другий законопроєкт №11079-2 про внесення змін до кодексів та законів України щодо правових засад військового обліку та проходження військової служби засудженими внесла депутатська група Дмитра Разумкова (12 депутатів)

Текстів законопроєктів на сайті Верховної Ради станом на 12.00 28 березня ще не було.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» писав про законопроєкт № 11079, який внесли до Верховної Ради 13 березня. У ньому пропонується внести зміни до трьох кодексів та двох законів України, якими запроваджується порядок залучення осіб, позбавлених волі, до захисту України.

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Цей законопроєкт має дозволити звільняти від відбування покарання тих ув’язнених, які погодяться проходити військову службу за контрактом, та встановлюється порядок залучення осіб, позбавлених волі, до лав захисників України.

Нагадаємо, у парламенті наразі розглядається можливість призову на військову службу людей із судимістю, а також ув’язнених, які перебувають у місцях позбавлення волі. Відповідні пропозиції розглядаються під час обговорення урядового законопроєкту про посилення мобілізації (№10449), який був ухвалений у першому читанні 7 лютого. У ньому пропонується дозволити добровільну мобілізацію громадян з погашеною кримінальною відповідальністю, за винятком певних статей. Про можливість призову на військову службу осіб, позбавлених волі, у цьому законопроєкті мова не йде.

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Вперше про можливість мобілізувати громадян, позбавлених волі, на військову службу, навіть, примусово міністр юстиції Денис Малюська висловлювався ще у лютому.

Наскільки багато таких громадян в Україні та чи може це допомогти розв'язати проблеми з укомплектуванням ЗСУ та відмовитися від посилення мобілізації наше видання писало на минулому тижні.

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За словами заступниці міністра юстиції Олени Висоцької, в Україні є близько 50 тисяч людей, які мають судимість і вже відбули покарання і 26 тисяч ув’язнених, які зараз відбувають покарання, пов’язане з позбавленням волі.

Мотивацією проходження військової служби для засуджених, які відбувають покарання, може бути їхнє умовно-дострокове звільнення за рішенням суду.

За потреби призову 500 тисяч військовозобов’язаних для поповнення Сил оборони, про що неодноразово говорили керівники країни та ЗСУ, можливість призову декількох десятків тисяч засуджених та ув’язнених, кардинально не розв'яже проблеми з комплектацією військових частин. Отже, потреба у посиленні мобілізації залишається.

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Нагадаємо, речник Полтавського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Роман Істомін в інтерв’ю «Кременчуцькому Телеграфу» відповів на питання, чи варто надати можливість призивати на військову службу засуджених та ув’язнених.

— Це дуже делікатне питання, яке потребує детального вивчення. Вважаю, що така можливість має бути. Звичайно це не стосується важких статей ККУ, якихось вбивць, ґвалтівників. Не так, як це роблять на Росії, що вони беруть до своїх підрозділів вбивць та ґвалтівників, й ті продовжують вбивати та ґвалтувати в Україні. У нас це все повинно бути цивілізовано — засудженим має надаватися можливість стати на захист країни. Але не замінювати цим покарання, а передбачити можливість його перегляду після виконання якихось бойових завдань… Це мої власні міркування. Питання досить складне і потребує детального вивчення та опрацювання, — зазначив Роман Істомін.