На Кременчуччині після пожежі у будинку знайшли мертвого 39-річного чоловіка

Сьогодні, 11:54 Переглядів: 113

Сьогодні, 28 березня, близько 5.25, у Градизьку Кременчуцького району сталася пожежа у приватному будинку. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Після того, як надзвичайники загасили вогонь, у будинку знайшли мертвого 39-річного чоловіка. Його тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

За цим фактом поліцією вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що у Полтаві після пожежі, у квартирі знайшли мертву жінку та травмованого чоловіка. Тіло жінки направили на судово-медичну експертизу, а чоловіка госпіталізували.