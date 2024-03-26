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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві після пожежі у квартирі знайшли мертву жінку та травмованого чоловіка

Сьогодні, 12:10 Переглядів: 225

 

Чоловіка госпіталізували, а тіло жінки відправили на судово-медичну експертизу

Вчора, 26 березня, близько 10.00, у Шевченківському районі Полтави сталася пожежа у квартирі. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Після того, як загасили вогонь, правоохоронці знайшли у квартирі мертву 68-річну жінку, її тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Також під час пожежі постраждав 77-річний чоловік, його госпіталізували.

 

За цим фактом поліція вирішує питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що в лютому, на Полтавщині, після пожежі у будинку знайшли мертвого 50-річного чоловіка

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Автор: Дарія Згура
Теги: пожежа смерть Полтава квартира
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