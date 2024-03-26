У Полтаві після пожежі у квартирі знайшли мертву жінку та травмованого чоловіка

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Вчора, 26 березня, близько 10.00, у Шевченківському районі Полтави сталася пожежа у квартирі. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Після того, як загасили вогонь, правоохоронці знайшли у квартирі мертву 68-річну жінку, її тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Також під час пожежі постраждав 77-річний чоловік, його госпіталізували.

За цим фактом поліція вирішує питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що в лютому, на Полтавщині, після пожежі у будинку знайшли мертвого 50-річного чоловіка.