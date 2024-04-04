У центрі Кременчука на перехресті сталася аварія

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Сьогодні, 4 квітня, близько 15.50 у Кременчуці на перехресті вулиць Майора Борищака та Левка Лук’яненка трапилася дорожньо-транспортна пригода. Очевидцем події став працівник «Кременчуцького Телеграфа».

Зіткнулися два легкових автомобілі. За попередньою інформацією, ушкодження машин незначні, потерпілих немає.

Рух на перехресті частково ускладнений.

Нагадаємо, учора поблизу Кременчука сталося ДТП — один водій загинув на місці, пасажирку з травмами направили до лікарні.