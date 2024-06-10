Стрілки Горішніх Плавнів успішно виступили на змаганнях

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Змагання у Винниці були відбірковими до чемпіонату Європи, який проходить у Хорватії з 29 травня по 8 червня

Вихованці ДЮСШ No 1 стали переможцями та призерами чемпіонату України з кульової стрільби серед спортсменів 2003 року народження та молодших. Збірна Полтавської області, складі якої виступали наші спортсмени, здобула на змаганнях 13 нагород. 12 із них взяли вихованці нашої спортивної школи. Змагання стали відбірковими до чемпіонату Європи в Хорватії, де візьмуть участь троє спортсменів із Горішніх Плавнів.

Чемпіонат України з кульової стрільби серед спортсменів 2003 року народження та молодших відбувся у Вінниці 10-17 травня. Змагання зібрали 14 команд з усієї України — понад 260 спортсменів. Загалом на чемпіонаті у Вінниці у складі збірної Полтавської області виступили 13 представників ДЮСШ No 1 Горішніх Плавнів — троє стрілків із пістолета та десятеро — з гвинтівки. Про це повідомили у спортивній школі.

У вправі МГ-5 (стрільба з малокаліберної гвинтівки з дистанції 50 м із трьох положень: лежачи, стоячи, із коліна) перемогла Софія Михайлюк.

«Софія встановила свій особистий рекорд, набравши 587 очок, що стало найкращим результатом на цих змаганнях, — розповіла тренерка ДЮСШ No 1 та юніорської збірної України Альона Федорова. — Також дівчина посіла друге місце у командному заліку разом зі своєю сестрою Марією Михайлюк та Єлизаветою Самусенко. Для командного заліку жіночої гвинтівки це гідний результат, враховуючи, що дівчата досить молоді й в них не так багато досвіду, а їхні суперниці з Києва та Дніпра досить потужні, бо вже мають досвід змагань на чемпіонатах світу та Європи».

У вправі ГП-6 (стрільба з пневматичної гвинтівки на дистанції 10 м) Софія Михайлюк посіла друге місце в особистому заліку з найкращим результатом кваліфікації та абсолютним результатом 600 очок із 600 можливих. У фіналі наша спортсменка поступилася суперниці лише 0,2 десятих очка (попередній результат у фіналі анулюється).

Також Софія Михайлюк посіла друге місце у вправі МГ-9 (стрільба з положення лежачи на дистанції 50 м). У командному заліку «срібло» в цій вправі крім неї здобули ще дві представниці нашого міста — Вікторія Непорада та Марія Король.

У вправі ПП-мікст (стрільба з пневматичного пістолета на дистанції 10 м, змішані команди) третє місце здобули Тимур Підгорний з представницею Шишак Анастасією Туткою. У вправі ПП-3 (пневматичний пістолет, дистанція 0 м) переможцями у командному заліку стали Ростислав Смоляр, Олексій Ціон та Тимур Підгорний, який також посів третє місце в особистому заліку. У вправі МП-8 (стрільба зі швидкісного пістолета, дистанція 25 м) переможцями у командному заліку стали Олексій Ціон, Ростислав Смоляр, Тимур Підгорний. А у вправі МП-5 (стрільба з малокаліберного пістолета на 25 м) вони взяли срібні нагороди. Крім того, у цій же вправі в індивідуальному заліку переміг Олексій Ціон, а Ростислав Смоляр посів друге місце. Сумарно команда Полтавської області здобула на чемпіонаті 13 нагород, 12 із них вибороли вихованці ДЮСШ No 1. Разом із Альоною Федоровою наставниками наших спортсменів є Владислав Григоренко, Віктор Недбайло, Євгеній Безпалько.

Змагання у Винниці були відбірковими до чемпіонату Європи, який проходитиме в Хорватії з 29 травня по 8 червня. У ньому візьмуть участь троє наших спортсменів — Тимур Підгорний, Олексій Ціон та Софія Михайлюк. Зараз вони разом з Альоною Федоровою у Вінниці готуються до міжнародних стартів. Як зауважила тренерка, попереду в інших наших стрілків, які також «випробували себе у Вінниці», змагання у Львові серед спортсменів 2006 року народження. Тренери та спортсмени ДЮСШ No 1 висловлюють вдячність міській адміністрації на чолі з мером Дмитром Биковим за допомогу з транспортом для поїздки нашої команди на чемпіонат у Винниці.