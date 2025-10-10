Прокурори фіксують наслідки нічної атаки на Полтавщину: пошкоджені енергооб’єкти та житло

Сьогодні, 10:30 Переглядів: 346

Розпочали два кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів

У ніч із 9 на 10 жовтня російські війська атакували Полтавщину ударними безпілотниками. Унаслідок влучань і падіння уламків пошкоджені об’єкти інфраструктури, електромережі та приватні домогосподарства. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі.

У Кременчуцькому районі постраждали:

об’єкт енергетичної інфраструктури;

приватні будинки.

У Полтавському районі:

електромережі;

контактна тролейбусна лінія;

дорожнє покриття;

вікна в приватних оселях.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Під процесуальним керівництвом обласної прокуратури СБУ розпочала досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів і звичаїв війни.

Прокурори й слідчі документують наслідки нічної атаки.

Нагадаємо, що Росія атакувала Кременчук «Кинджалами» та крилатими ракетами. З 6.00 в області застосували аварійні знеструмлення, через наслідки нічної та ранкової атак. У Кременчуці не працюють світлофори та затримуються тролейбуси. Приміські поїзди на напрямку Київ – Гребінка затримуються.