У Кременчуці деякі навчальні заклади не працюватимуть очно після нічної атаки РФ

Сьогодні, 10:42

Деякі навчальні заклади Кременчуцької громади працюватимуть в онлайн-режимі після масованої атаки РФ. Відповідні рішення ухвалюватимуть очільники закладів. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький під час засідання виконавчого комітету 10 жовтня.

— Деякі навчальні заклади, зокрема, ліцей № 6 не працюватиме сьогодні. Сьогодні, скоріш за все, це буде дистанційний режим роботи, — сказав Малецький.

Що передувало

10 жовтня Росія атакувала Кременчук «Кинджалами», крилатими ракетами та дронами. У Кременчуцькому районі внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджений об’єкт енергетичної інфраструктури — без світла понад 17 тисяч споживачів. З 6.00 в області застосували аварійні знеструмлення, через наслідки нічної та ранкової атак.