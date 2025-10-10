У Кременчуці деякі навчальні заклади не працюватимуть очно після нічної атаки РФ

Деякі навчальні заклади Кременчуцької громади працюватимуть в онлайн-режимі після масованої атаки РФ. Відповідні рішення ухвалюватимуть очільники закладів. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький під час засідання виконавчого комітету 10 жовтня.
10 жовтня Росія атакувала Кременчук «Кинджалами», крилатими ракетами та дронами. У Кременчуцькому районі внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджений об’єкт енергетичної інфраструктури — без світла понад 17 тисяч споживачів. З 6.00 в області застосували аварійні знеструмлення, через наслідки нічної та ранкової атак.
