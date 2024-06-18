Як зберегти продукти під час блекаутів — корисні поради від газети «Для дому і сім'ї»

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 99

Вимкнення холодильників під час тривалих відключень світла може призвести до псування готової їжі. Ми зібрали поради незламних українців: як зберігати харчові продукти під час блекаутів

Запаси продуктів тривалого зберігання: Майте запас круп, макаронних виробів, борошна, олії. Вони залишаються придатними для споживання протягом тривалого часу і не вимагають особливих умов для зберігання.

З молочних виробів добре зберігається молоко в тетрапаках, сири у вакуумному пакуванні, сухе або згущене молоко.

Обирайте продукти тривалого зберігання — рибні, м’ясні чи овочеві консерви, фруктові пюре, паштети.

М’ясо — краще тушковане, в’ялене, у вигляді консервів з крупами чи бобовими.

Все, що запечене, зберігається краще, ніж варені страви. Використовуйте вакуумне пакування: За можливості, скористайтеся домашнім вакуумним пакувальником. Сухі сніданки та страви швидкого приготування: Сухі сніданки, супи в брикетах, каші, страви швидкого приготування, які достатньо залити окропом, можуть стати у пригоді для тамування голоду. Оптимальне використання морозильної камери: Щоб морозильна камера довше тримала холод, в ній повинно бути якнайменше пустого місця. Покладіть кілька пляшок чи пакетів з водою або крутим солоним розчином.

Використовуйте акумулятори холоду, які застосовують для термосумок.

В морозильнику можна зберігати не лише сирі продукти чи напівфабрикати, але й вершкове масло, готові м’ясні страви, хліб. Заповнюйте холодильник правильно: Те ж саме правило працює і для холодників — чим більше в них продуктів, тим довше вони тримають охолодження. Заповніть холодильник ємностями з домашнім варенням, соліннями, пляшками з замороженою водою.

Порада від туристів — загорніть заморожене м’ясо у плівку та фольгу (можна кілька шарів).

Якомога рідше відкривайте холодильник під час відключення світла, щоб не запускати в нього тепло. Готуйте на один прийом їжі й одразу споживайте. Будьте обережні з харчовими отруєннями: При перших ознаках харчового отруєння одразу звертайтеся до лікаря.

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