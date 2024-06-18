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Як зберегти продукти під час блекаутів — корисні поради від газети «Для дому і сім'ї»

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 99

Вимкнення холодильників під час тривалих відключень світла може призвести до псування готової їжі. Ми зібрали поради незламних українців: як зберігати харчові продукти під час блекаутів

  1. Запаси продуктів тривалого зберігання:

    • Майте запас круп, макаронних виробів, борошна, олії. Вони залишаються придатними для споживання протягом тривалого часу і не вимагають особливих умов для зберігання.
    • З молочних виробів добре зберігається молоко в тетрапаках, сири у вакуумному пакуванні, сухе або згущене молоко.
    • Обирайте продукти тривалого зберігання — рибні, м’ясні чи овочеві консерви, фруктові пюре, паштети.
    • М’ясо — краще тушковане, в’ялене, у вигляді консервів з крупами чи бобовими.
    • Все, що запечене, зберігається краще, ніж варені страви.

  2. Використовуйте вакуумне пакування:

    • За можливості, скористайтеся домашнім вакуумним пакувальником.

  3. Сухі сніданки та страви швидкого приготування:

    • Сухі сніданки, супи в брикетах, каші, страви швидкого приготування, які достатньо залити окропом, можуть стати у пригоді для тамування голоду.

  4. Оптимальне використання морозильної камери:

    • Щоб морозильна камера довше тримала холод, в ній повинно бути якнайменше пустого місця. Покладіть кілька пляшок чи пакетів з водою або крутим солоним розчином.
    • Використовуйте акумулятори холоду, які застосовують для термосумок.
    • В морозильнику можна зберігати не лише сирі продукти чи напівфабрикати, але й вершкове масло, готові м’ясні страви, хліб.

  5. Заповнюйте холодильник правильно:

    • Те ж саме правило працює і для холодників — чим більше в них продуктів, тим довше вони тримають охолодження. Заповніть холодильник ємностями з домашнім варенням, соліннями, пляшками з замороженою водою.
    • Порада від туристів — загорніть заморожене м’ясо у плівку та фольгу (можна кілька шарів).
    • Якомога рідше відкривайте холодильник під час відключення світла, щоб не запускати в нього тепло.

  6. Готуйте на один прийом їжі й одразу споживайте.

  7. Будьте обережні з харчовими отруєннями:

    • При перших ознаках харчового отруєння одразу звертайтеся до лікаря.
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Автор: Мирослава Українська
Теги: блекаут продукти холодильник зберегти продукти
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