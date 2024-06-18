Як зберегти продукти під час блекаутів — корисні поради від газети «Для дому і сім'ї»
Сьогодні, 13:03
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Вимкнення холодильників під час тривалих відключень світла може призвести до псування готової їжі. Ми зібрали поради незламних українців: як зберігати харчові продукти під час блекаутів
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Запаси продуктів тривалого зберігання:
- Майте запас круп, макаронних виробів, борошна, олії. Вони залишаються придатними для споживання протягом тривалого часу і не вимагають особливих умов для зберігання.
- З молочних виробів добре зберігається молоко в тетрапаках, сири у вакуумному пакуванні, сухе або згущене молоко.
- Обирайте продукти тривалого зберігання — рибні, м’ясні чи овочеві консерви, фруктові пюре, паштети.
- М’ясо — краще тушковане, в’ялене, у вигляді консервів з крупами чи бобовими.
- Все, що запечене, зберігається краще, ніж варені страви.
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Використовуйте вакуумне пакування:
- За можливості, скористайтеся домашнім вакуумним пакувальником.
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Сухі сніданки та страви швидкого приготування:
- Сухі сніданки, супи в брикетах, каші, страви швидкого приготування, які достатньо залити окропом, можуть стати у пригоді для тамування голоду.
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Оптимальне використання морозильної камери:
- Щоб морозильна камера довше тримала холод, в ній повинно бути якнайменше пустого місця. Покладіть кілька пляшок чи пакетів з водою або крутим солоним розчином.
- Використовуйте акумулятори холоду, які застосовують для термосумок.
- В морозильнику можна зберігати не лише сирі продукти чи напівфабрикати, але й вершкове масло, готові м’ясні страви, хліб.
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Заповнюйте холодильник правильно:
- Те ж саме правило працює і для холодників — чим більше в них продуктів, тим довше вони тримають охолодження. Заповніть холодильник ємностями з домашнім варенням, соліннями, пляшками з замороженою водою.
- Порада від туристів — загорніть заморожене м’ясо у плівку та фольгу (можна кілька шарів).
- Якомога рідше відкривайте холодильник під час відключення світла, щоб не запускати в нього тепло.
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Готуйте на один прийом їжі й одразу споживайте.
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Будьте обережні з харчовими отруєннями:
- При перших ознаках харчового отруєння одразу звертайтеся до лікаря.
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