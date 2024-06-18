У Полтаві аварія на електролінії — Пронін

Сьогодні, 12:41 Переглядів: 276

Частина споживачів у місті наразі перебувають без світла

У Полтаві внаслідок аварії на електролінії без світла перебуває частина громадян. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської облвійськадміністарції Філіп Пронін.

Наразі знеструмлені 5385 побутових і 633 юридичних споживачів.

Бригади вже працюють над відновленням. Ситуація на контролі, — наголошує Пронін.

Нагаадємо, внаслідок учорашнього ракетного удару по цивільній інфраструктурі у Полтавському районі без світла наразі перебували 53 тисячі побутових і 2,4 тисячі юридичних споживачів. 17 червня станом на 23.57 електропостачання усім споживачам відновили.