У Полтаві аварія на електролінії — Пронін

У Полтаві внаслідок аварії на електролінії без світла перебуває частина громадян. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської облвійськадміністарції Філіп Пронін.
Наразі знеструмлені 5385 побутових і 633 юридичних споживачів.
Нагаадємо, внаслідок учорашнього ракетного удару по цивільній інфраструктурі у Полтавському районі без світла наразі перебували 53 тисячі побутових і 2,4 тисячі юридичних споживачів. 17 червня станом на 23.57 електропостачання усім споживачам відновили.
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