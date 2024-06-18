Персональну фотовиставку «Досягнення недосконалості» відкрито у Горішніх Плавнях

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 75 Партнерський проєкт

Захід відбувся 29 травня у фоє міської бібліотеки. Це вже друга виставка робіт фотохудожників міста, організована за підтримки відділу культури, спорту і туризму та КП «Централізована бібліотечна система» (ЦБС). На відкритті виставки побували й журналісти газети «Хроніки тижня».

«Цей соціальний проєкт покликаний познайомити жителів та гостей Горішніх Плавнів із талановитими, перспективними, креативними фотомитцями», — зазначила директорка ЦБС Олена Дудко.

Представлені на фотовиставці світлини, зазначила вона, свідчать про глибину і проникливість творчої думки майстра.

«Автор продемонстрував власне бачення досвіду вразливої людини зрозуміти цей неідеальний світ. Митець апелює до вдумливості глядача у спогляданні й демонструє вміння зафіксувати особливе у звичайному, — наголосила Олена Дудко. — Роберт Гармидер транслює власну творчу індивідуальність у створенні образу, виборі технічних прийомів і загальному баченні навколишнього світу».

Автор експозиції займається фотографією з дитинства. Для нього це «більше, ніж закарбувати момент із реального життя».

«Це спроба вирватися за його межі та створити іншу реальність. А виставка — це можливість донести до глядача недосконалість фотографії: мені завжди хочеться зробити неправильну світлину, яку глядач споглядатиме і сприйматиме. Я вважаю, що досконалості не існує. Я перфекціоніст, але в роботах ви цього не побачите, — стверджує митець. — Це завжди ускладнювало мені життя, я вимагав від себе та інших ідеалу, і це мене зламало, змило хвилею власних вимог. Але життя дало другий шанс, і тепер, коли до моїх рук потрапляють неідеальні фотографії — а це я вмію робити найкраще — я хочу дати їм право на життя. Неідеальне, але гідне життя».

Беручи недосконале і роблячи його ще більш недосконалим, фотомитець, за його словами, прагне до недосконалості усвідомлено, щоб показати, що «в будь-якої недосконалості є свої досягнення».

«Деякі фотографії у мене «народжуються» протягом одного місяця, інші — декількох місяців і навіть року. Я не видаляю погані світлини. У мене вдома близько десяти жорстких дисків із поганими фотографіями. Я завжди намагаюся робити фотографію неправильно», — говорить Роберт Гармидер.

Як зазначила ведуча презентації, бібліотекарка Лідія Ніколаєва, зібрані на виставці світлини — «жива історія, минуле і майбутнє, а десь загадкове потойбіччя кожного з нас».

«Кожен може зробити для себе такий висновок, який рухатиме його протягом усього подальшого життя, — підсумовує вона — Ця виставка має неабиякий вплив на емоції. Вона ініціює багато речей, які дають нам можливість зупинитися посеред круговерті подій, рутини, буденності, роззирнутись і зрозуміти, куди й для чого ми йдемо, хто ми такі, мислити про сутність буття».