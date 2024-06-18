«Це не пріоритетний маршрут». Що відомо запуск тролейбуса на Перший Занасип 

Наразі питання запуску маршруту тролейбуса у мікрорайон Першого Занасипу у пріоритеті не стоїть. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький під час засідання виконавчого комітету 18 червня.
Нагадаємо, у 2020 році кременчуцька влада планувала запустити комунальний автобус на Перший Занасип. Тоді Віталій Малецький розповів, що маршрут № 11 не справляється у час пік з потоком людей.
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