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«Це не пріоритетний маршрут». Що відомо запуск тролейбуса на Перший Занасип 

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 308

Шляхопровід обмежує повноцінний запуск тролейбусного маршруту

Наразі питання запуску маршруту тролейбуса у мікрорайон Першого Занасипу у пріоритеті не стоїть. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький під час засідання виконавчого комітету 18 червня. 

— Дискусійне питання, ми його не раз обговорювали. У принципі є технічна можливість, шляхопровід обмежує її, який там розташований. Як це буде зроблене і як швидко — поки що не готовий сказати, тому що це не пріоритетний маршрут, — сказав міський голова. 

Нагадаємо, у 2020 році кременчуцька влада планувала запустити комунальний автобус на Перший Занасип. Тоді Віталій Малецький розповів, що маршрут № 11 не справляється у час пік з потоком людей.

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Автор: Телеграф
Теги: тролейбус Перший Занасип
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