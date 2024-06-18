«Це не пріоритетний маршрут». Що відомо запуск тролейбуса на Перший Занасип

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 308

Наразі питання запуску маршруту тролейбуса у мікрорайон Першого Занасипу у пріоритеті не стоїть. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький під час засідання виконавчого комітету 18 червня.

— Дискусійне питання, ми його не раз обговорювали. У принципі є технічна можливість, шляхопровід обмежує її, який там розташований. Як це буде зроблене і як швидко — поки що не готовий сказати, тому що це не пріоритетний маршрут, — сказав міський голова.

Нагадаємо, у 2020 році кременчуцька влада планувала запустити комунальний автобус на Перший Занасип. Тоді Віталій Малецький розповів, що маршрут № 11 не справляється у час пік з потоком людей.