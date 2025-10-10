ГО "Захист держави"
Топ новина, Кременчук, Відключення світла

У частині Кременчука знеструмлення триватиме до вечора (доповнено)

Сьогодні, 08:56 Переглядів: 1 135

 Світла немає в центрі, на Ревівці, у Кохнівці та Молодіжному

З 8.13 10 жовтня у Кременчуці частково припинено постачання електроенергії через аварійні роботи. Про це повідомили в «Полтаваобленерго».

Без світла залишились частини таких районів:

  • центральна частина міста;
  • Молодіжне;
  • Велика Кохнівка;
  • район Ревівки.

Орієнтовний час завершення робіт — до 20.00 цього ж дня.

Мешканців просять із розумінням поставитися до ситуації та стежити за оновленнями.

Доповнено:

Як повідомили у пресслужбі мерії, окремі підприємства перейшли на резервне живлення. 

Мерія просить жителів підготуватися до можливих тривалих відключень:

  • зарядити ліхтарики та павербанки;
  • підготувати генератори;
  • забезпечити автономне освітлення.

Також мешканців просять максимально обмежити використання електроприладів, якщо у їхніх оселях є живлення — це допоможе знизити навантаження на мережу.

Нагадаємо, що внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджений об’єкт енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі — без світла понад 17 тисяч споживачів. З 6.00 в області застосували аварійні знеструмлення, через наслідки нічної та ранкової атак. У Кременчуці не працюють світлофори та затримуються тролейбуси. Приміські поїзди на напрямку Київ – Гребінка затримуються.

Автор: Руслана Горгола Джерело фото: ілюстративне/архів Телеграфа
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго
