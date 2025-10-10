У частині Кременчука знеструмлення триватиме до вечора (доповнено)

Світла немає в центрі, на Ревівці, у Кохнівці та Молодіжному

З 8.13 10 жовтня у Кременчуці частково припинено постачання електроенергії через аварійні роботи. Про це повідомили в «Полтаваобленерго».

Без світла залишились частини таких районів:

центральна частина міста;

Молодіжне;

Велика Кохнівка;

район Ревівки.

Орієнтовний час завершення робіт — до 20.00 цього ж дня.

Мешканців просять із розумінням поставитися до ситуації та стежити за оновленнями.

Доповнено:

Як повідомили у пресслужбі мерії, окремі підприємства перейшли на резервне живлення.

Мерія просить жителів підготуватися до можливих тривалих відключень:

зарядити ліхтарики та павербанки;

підготувати генератори;

забезпечити автономне освітлення.

Також мешканців просять максимально обмежити використання електроприладів, якщо у їхніх оселях є живлення — це допоможе знизити навантаження на мережу.

Нагадаємо, що внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджений об’єкт енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі — без світла понад 17 тисяч споживачів. З 6.00 в області застосували аварійні знеструмлення, через наслідки нічної та ранкової атак. У Кременчуці не працюють світлофори та затримуються тролейбуси. Приміські поїзди на напрямку Київ – Гребінка затримуються.