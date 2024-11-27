Завтра вдень обмеження електроспоживання знову запровадять і для побутових, і для промислових споживачів

Сьогодні, 19:27 Переглядів: 245

Актуальний графік відключень оприлюднило Полтаваобленерго

Завтра, 28 листопада, через пошкодження енергооб’єктів внаслідок ракетно-дронової атаки 17 листопада, Укренерго запровадить обмеження електропостачання для різних категорій споживачів. Графік обмежень: Для побутових споживачів: з 8.00 до 19.00 — одна черга відключень.

з 8.00 до 19.00 — одна черга відключень. Для промисловості та бізнесу: з 7.00 до 20.00 — застосування графіків обмеження потужності. Час та обсяг обмежень протягом доби можуть змінюватися. Актуальні графіки відключень для Полтавщини оприлюднило Полтаваобленерго: Перелік адрес ТУТ. Нагадаємо, що ракетні удари, завдані російською армією 17 листопада, вразили три з п’яти працюючих теплових електростанцій української компанії ДТЕК.

Поділитись новиною



