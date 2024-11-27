Завтра у Кременчуці планово вимкнуть світло на понад 40 вулицях
Сьогодні, 20:00
Переглядів: 139
Енергетики проводитимуть ремонтні роботи
У середу, 28 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- вул. Академіка Герасимовича, 95-166, 141А-204
- вул. Басейна, 23-42
- вул. Батуринська, 20/20-29
- вул. Велика набережна, 35-39
- вул. Великокохнівська
- вул. Вадима Кришталя, 32-63
- вул. Вільної України, 29-60
- вул. В'ячеслава Чорновола, 46/1-83
- вул. Вірна Холодної
- вул. Гайдамацька, 80, 147
- вул. Гранітна
- вул. Дмитра Демидюка, 7-28
- вул. Івана Мечнікова
- вул. Лікаря О. Богаєвського, 4-12/52, 26-58/2
- вул. Народних Ополченців, 1-46
- вул. Полковника Оксанченка, 1-22
- вул. Січових Стрільців, 1/5-12/21
- вул. Сумська
- вул. Східна, 2/3-14/22, 16-20А
- вул. Чумацький Шлях, 87-123А, 125-129
- вул. Шкільна, 1-11/9
- вул. Ярослава Мудрого, 8А
- пров. Герцена, 3-9Б
- пров. Григорія Ашкаренка, 1-5
- пров. Військовий, 1/12-18
- пров. Івана Кожедуба
- пров. Калиновий, 3-9А
- пров. Прорізний, 28/30, 30
- туп. Урожайний, 1-12
З 8.00 до 18.00
- вул. Антона Чехова, 1/13-35/9
- вул. Давида Кострова, 4-47/11
- вул. Івана Багряного, 31/16
- вул. Івана Дзюби, 2/3
- вул. Виноградна
- вул. В. Івасюка
- вул. Насосна
- вул. Рєпіна, 9/28-60/3
- вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31
- вул. Христини Алчевської
- вул. Художня
- вул. Паризька, 16/38, 18, 20/33
- вул. Ярмаркова, 3В-11
- пров. Антона Чехова, 3-7/26
- пров. Крюківський
- пров. Насосний.
З 8.00 до 20.00
- просп. Полтавський, 277/2-281
- вул. Горліса-Горського, 3-10
- с. Мала Кохнівка
- с. Потоки.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.