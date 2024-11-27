Завтра у Кременчуці планово вимкнуть світло на понад 40 вулицях

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Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У середу, 28 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

  • вул. Академіка Герасимовича, 95-166, 141А-204
  • вул. Басейна, 23-42
  • вул. Батуринська, 20/20-29
  • вул. Велика набережна, 35-39
  • вул. Великокохнівська
  • вул. Вадима Кришталя, 32-63
  • вул. Вільної України, 29-60
  • вул. В'ячеслава Чорновола, 46/1-83
  • вул. Вірна Холодної
  • вул. Гайдамацька, 80, 147
  • вул. Гранітна
  • вул. Дмитра Демидюка, 7-28
  • вул. Івана Мечнікова
  • вул. Лікаря О. Богаєвського, 4-12/52, 26-58/2
  • вул. Народних Ополченців, 1-46
  • вул. Полковника Оксанченка, 1-22
  • вул. Січових Стрільців, 1/5-12/21
  • вул. Сумська
  • вул. Східна, 2/3-14/22, 16-20А
  • вул. Чумацький Шлях, 87-123А, 125-129
  • вул. Шкільна, 1-11/9
  • вул. Ярослава Мудрого, 8А
  • пров. Герцена, 3-9Б
  • пров. Григорія Ашкаренка, 1-5
  • пров. Військовий, 1/12-18
  • пров. Івана Кожедуба
  • пров. Калиновий, 3-9А
  • пров. Прорізний, 28/30, 30
  • туп. Урожайний, 1-12

З 8.00 до 18.00

  • вул. Антона Чехова, 1/13-35/9
  • вул. Давида Кострова, 4-47/11
  • вул. Івана Багряного, 31/16
  • вул. Івана Дзюби, 2/3
  • вул. Виноградна
  • вул. В. Івасюка
  • вул. Насосна
  • вул. Рєпіна, 9/28-60/3
  • вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31
  • вул. Христини Алчевської
  • вул. Художня
  • вул. Паризька, 16/38, 18, 20/33
  • вул. Ярмаркова, 3В-11
  • пров. Антона Чехова, 3-7/26
  • пров. Крюківський
  • пров. Насосний.

З 8.00 до 20.00

  • просп. Полтавський, 277/2-281
  • вул. Горліса-Горського, 3-10
  • с. Мала Кохнівка
  • с. Потоки.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго графік відключень планові відключення
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