Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Гроші, Політика

Закон про підвищення податків набуде чинності з 1 грудня — Шмигаль

Сьогодні, 20:29 Переглядів: 0

 Також Зеленський найближчим часом підпише держбюджет-2025

Президент України Володимир Зеленський найближчими днями підпише закони про державний бюджет на 2025 рік та зміни до Податкового кодексу. Нововведення набудуть чинності з 1 грудня. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі телемарафону «Єдині новини».

За словами Шмигаля, ухвалені закони є ключовими для виконання вимог міжнародних кредиторів та наповнення бюджету. Вони дозволять забезпечити витрати на оборону у 2024 та 2025 роках.

«Після підписання цих законів ми отримаємо додаткові кошти для закупівлі зброї, амуніції та виплати заробітних плат Силам безпеки й оборони», — наголосив прем’єр.

Перенесення оподаткування для ФОПів

Тим часом народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав ініціативу перенести запровадження оподаткування для ФОПів з 1 жовтня 2024 року на 1 січня 2025 року.

«Ми відстояли, щоб прибрати з закону «заднє число», окрім банків», — зазначив Железняк.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 11416д щодо історичного збільшення податків 10 жовтня. Раніше йшлося, що після схвалення парламентом президент підпише закон про підвищення військового збору з 1,5% до 5%. Закон набуде чинності заднім числом — з 1-го жовтня.

Напередодні голосування у парламенті Міністерство фінансів пояснило, навіщо уряд пропонує підвищити деякі податки, зокрема військовий збір.

У Мінфіні зазначили, що всі зібрані податки в державному бюджеті спрямовуються на фінансування сектору безпеки та оборони. Проте навіть цих коштів не вистачає, тому дефіцит покривається з інших джерел, включаючи неподаткові доходи та внутрішні запозичення. Попри те, що зібраних податків до держбюджету не вистачає, щоб профінансувати усі потреби безпеки та оборони з початку повномасштабного вторгнення ставки податків не зростали. Зокрема, не було підвищено ставки ПДВ, податку на прибуток, ПДФО та військового збору. Навпаки — у 2022 році навіть було запроваджено ряд пільг для підтримки громадян і бізнесу, щоб надати їм час адаптуватися до нових умов.

Раніше «Кременчуцький Телеграф» писав, що близько 58% усіх витрат з державного бюджету України йде на забезпечення армії. Саме тому уряд підготував законопроєкт про підвищення ставок військового збору. Додаткові кошти планується направити на оборону.


ПО ТЕМІ:

Більшість українців підтримують підвищення військового збору та готові до більшого тягаря війни — опитування

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: податки бюджет Держбюджет
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 45 від 7 листопада 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 44 від 31 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 43 від 24 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 42 від 17 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 41 від 10 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх