Закон про підвищення податків набуде чинності з 1 грудня — Шмигаль

Також Зеленський найближчим часом підпише держбюджет-2025
Президент України Володимир Зеленський найближчими днями підпише закони про державний бюджет на 2025 рік та зміни до Податкового кодексу. Нововведення набудуть чинності з 1 грудня. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі телемарафону «Єдині новини».
За словами Шмигаля, ухвалені закони є ключовими для виконання вимог міжнародних кредиторів та наповнення бюджету. Вони дозволять забезпечити витрати на оборону у 2024 та 2025 роках.
Перенесення оподаткування для ФОПів
Тим часом народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав ініціативу перенести запровадження оподаткування для ФОПів з 1 жовтня 2024 року на 1 січня 2025 року.
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 11416д щодо історичного збільшення податків 10 жовтня. Раніше йшлося, що після схвалення парламентом президент підпише закон про підвищення військового збору з 1,5% до 5%. Закон набуде чинності заднім числом — з 1-го жовтня.
Напередодні голосування у парламенті Міністерство фінансів пояснило, навіщо уряд пропонує підвищити деякі податки, зокрема військовий збір.
У Мінфіні зазначили, що всі зібрані податки в державному бюджеті спрямовуються на фінансування сектору безпеки та оборони. Проте навіть цих коштів не вистачає, тому дефіцит покривається з інших джерел, включаючи неподаткові доходи та внутрішні запозичення. Попри те, що зібраних податків до держбюджету не вистачає, щоб профінансувати усі потреби безпеки та оборони з початку повномасштабного вторгнення ставки податків не зростали. Зокрема, не було підвищено ставки ПДВ, податку на прибуток, ПДФО та військового збору. Навпаки — у 2022 році навіть було запроваджено ряд пільг для підтримки громадян і бізнесу, щоб надати їм час адаптуватися до нових умов.
Раніше «Кременчуцький Телеграф» писав, що близько 58% усіх витрат з державного бюджету України йде на забезпечення армії. Саме тому уряд підготував законопроєкт про підвищення ставок військового збору. Додаткові кошти планується направити на оборону.
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