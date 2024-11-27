Закон про підвищення податків набуде чинності з 1 грудня — Шмигаль

Сьогодні, 20:29 Переглядів: 0

Президент України Володимир Зеленський найближчими днями підпише закони про державний бюджет на 2025 рік та зміни до Податкового кодексу. Нововведення набудуть чинності з 1 грудня. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі телемарафону «Єдині новини».

За словами Шмигаля, ухвалені закони є ключовими для виконання вимог міжнародних кредиторів та наповнення бюджету. Вони дозволять забезпечити витрати на оборону у 2024 та 2025 роках.

«Після підписання цих законів ми отримаємо додаткові кошти для закупівлі зброї, амуніції та виплати заробітних плат Силам безпеки й оборони», — наголосив прем’єр.

Перенесення оподаткування для ФОПів

Тим часом народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав ініціативу перенести запровадження оподаткування для ФОПів з 1 жовтня 2024 року на 1 січня 2025 року.

«Ми відстояли, щоб прибрати з закону «заднє число», окрім банків», — зазначив Железняк.