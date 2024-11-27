У Світловодську чоловік пограбував магазин, погрожуючи продавчині ножем — соцмережі

Сьогодні, 20:40 Переглядів: 0

Тих, хто його впізнав, просять повідомити поліцію

Ввечері, 27 листопада, у Світловодську невідомий чоловік пограбував магазин «Портер», погрожуючи працівниці предметом, схожим на ніж. Він забрав усі гроші з каси та втік у невідомому напрямку. Про інцидент повідомила Громадська організація «Стаття 5».

Тих, хто може впізнати цього чоловіка або має інформацію про його місце перебування, закликають повідомити про це на лінію 102.

Нагадаємо, що 17 листопада у Кременчуці чоловік погрожував ножем продавчині м’ясного магазину та вкрав у неї телефон.