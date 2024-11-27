Вихованка художньої школи Горішніх Плавнів стала володаркою Гран-прі конкурсу скульптури, присвяченому Марії Примаченко

Вчора, 21:02 Переглядів: 120 Партнерський проєкт

Учениця 3-В класу художньої школи Поліна Перва з роботою «Квіткозуб» здобула Гран-прі відкритого дистанційного конкурсу зі скульптури для учнів мистецьких шкіл і художніх студій «Звірі з Болотні». Про це повідомили в мистецькому закладі. Викладачка переможниці — Світлана Богомаз.

Як зазначається в положенні про проведення конкурсу, творче змагання присвячено 115-й річниці з дня народження української художниці Марії Примаченко. «Звірі з Болотні» — серія самобутніх авторських малюнків, створена мисткинею протягом 1936-38 років.

З цих робіт починається шлях художниці до широкого визнання. У конкурсі взяли участь діти трьох вікових категорій: молодша — 9-11 років, середня — 12-14 років і старша — 15-17 років. Творче змагання проводилося у двох номінаціях: «Рельєф» та «Кругла скульптура». Переможців визначало журі, склад якого затверджено очільником департаменту культури, молоді та сім’ї Полтавської міської ради. Серед параметрів оцінювання — рівень використання образів Марії Примаченко, глибина висвітлення теми, композиційне рішення, майстерність виконання, володіння технічними засобами та прийомами, авторська індивідуальність. Роботи учасників будуть розміщені на youtube-каналі художньої школи імені Святослава Пашинського (Полтава) та на Facebook-сторінці закладу.