Переплата чи «дебільні зауваження»? Аудитори розпочали перевірку закупівель безпілотників Градизької громади

Вчора, 21:27 Переглядів: 136

28 листопада аудитори розпочали моніторинг закупівлі Градизькою громадою двох безпілотних авіаційних комплексів. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

Причина перевірки

На розгляді робочої групи «Прозорість і підзвітність» виявили, що Градизька громада придбала безпілотники за вищою ціною, ніж аналогічний комплекс, закуплений Кременчуцькою громадою. Кременчук заплатив на понад 200 тис. грн менше.

Тиждень тому Градизька громада уклала договір із виробником після скасованих торгів. Як виявили аудитори, торги оголошувалися двічі: у суботу о 22.00, через півтори години їх скасували, а потім одразу розпочали знову.

Податківці також звернули увагу, що виробник не може застосувати податкову пільгу з ПДВ, оскільки громада не є суб’єктом оборонної закупівлі.



