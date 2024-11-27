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Переплата чи «дебільні зауваження»? Аудитори розпочали перевірку закупівель безпілотників Градизької громади

Вчора, 21:27 Переглядів: 136

Аудитори перевіряють закупівлю безпілотних комплексів Градизькою громадою через завищену ціну порівняно з аналогічними закупівлями Кременчука. Голова громади пояснює різницю розширеними характеристиками. Очікуються висновки експертів

28 листопада аудитори розпочали моніторинг закупівлі Градизькою громадою двох безпілотних авіаційних комплексів. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

Причина перевірки

На розгляді робочої групи «Прозорість і підзвітність» виявили, що Градизька громада придбала безпілотники за вищою ціною, ніж аналогічний комплекс, закуплений Кременчуцькою громадою. Кременчук заплатив на понад 200 тис. грн менше.

Тиждень тому Градизька громада уклала договір із виробником після скасованих торгів. Як виявили аудитори, торги оголошувалися двічі: у суботу о 22.00, через півтори години їх скасували, а потім одразу розпочали знову.

Податківці також звернули увагу, що виробник не може застосувати податкову пільгу з ПДВ, оскільки громада не є суб’єктом оборонної закупівлі.


Реакція голови громади

Голова Градизької селищної громади Мирослав Носа різко відреагував на зауваження Полтавської ОВА та аудитслужби. У дописі у Фейсбук він пояснив, що ціна комплексу вища через його розширені характеристики. Громада закупила комплекс із 30 безпілотниками та системою донаведення, на відміну від комплексу, придбаного Кременчуком, у якому лише 20 бортів без такої системи.

Мирослав Носа також підкреслив, що такі дрони вже неодноразово закуповувалися для військових за їхньою рекомендацією. Він назвав зауваження Полтавської ОВА «дебільними» та звинуватив в «поширенні неправдивої інформації». Також Носа вказав на досвід Запорізької ОВА, яка закупила аналогічні безпілотники на 32 мільйони гривень.

Подальші дії

На наступному засіданні робочої групи «Прозорість і підзвітність» експерти мають представити висновки щодо цієї закупівлі, включно з аналізом цінової компоненти та процедурних моментів.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: Прозорість і підзвітність Градизьк безпілотники закупівлі Мирослав Носа Філіп Пронін
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