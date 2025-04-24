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Завтра Кременчук прощатиметься із полеглим на війні Олександром Ахматгалієвим

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 311

 

Загинув захисник у бою торік у травні

Завтра, 25 квітня, у Кременчуці попрощаються із полеглим у бою за Україну військовослужбовцем Олександром Ахматгалієвим. Про це інформують у департаменті соціального захисту населення.

Відомо, що Олександр Ахматгалієв — вірний син, люблячий чоловік та батько, відданий захисник Батьківщини — загинув під час виконання бойового завдання по захисту України 12 травня 2024 року.

Прощання та поховання загиблого воїна відбудеться у п’ятницю, 25 квітня:

  • 11.00 — прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;
  • 12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;
  • 13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого військовослужбовця.

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Автор: Яна Гудзь
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