Завтра Кременчук прощатиметься із полеглим на війні Олександром Ахматгалієвим

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 311

Загинув захисник у бою торік у травні

Завтра, 25 квітня, у Кременчуці попрощаються із полеглим у бою за Україну військовослужбовцем Олександром Ахматгалієвим. Про це інформують у департаменті соціального захисту населення.

Відомо, що Олександр Ахматгалієв — вірний син, люблячий чоловік та батько, відданий захисник Батьківщини — загинув під час виконання бойового завдання по захисту України 12 травня 2024 року.

Прощання та поховання загиблого воїна відбудеться у п’ятницю, 25 квітня:

11.00 — прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;

12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого військовослужбовця.