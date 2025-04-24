Завтра Кременчук прощатиметься із полеглим на війні Олександром Ахматгалієвим

Завтра, 25 квітня, у Кременчуці попрощаються із полеглим у бою за Україну військовослужбовцем Олександром Ахматгалієвим. Про це інформують у департаменті соціального захисту населення.
Відомо, що Олександр Ахматгалієв — вірний син, люблячий чоловік та батько, відданий захисник Батьківщини — загинув під час виконання бойового завдання по захисту України 12 травня 2024 року.
Прощання та поховання загиблого воїна відбудеться у п’ятницю, 25 квітня:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого військовослужбовця.
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