Уряд не включив до проєкту бюджету підвищення зарплат учителям

Поправку підтримали профільні комітети та парламент, але Кабмін її не врахував

Кабінет Міністрів не включив до проєкту Держбюджету-2026 поправку щодо підвищення зарплат учителям до рівня трьох мінімальних зарплат. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань освіти Сергій Бабак.

За його словами, уряд обмежився лише загальною ремаркою про можливість подальшого розгляду ініціативи, хоча поправку вже підтримали профільний комітет, бюджетний комітет та сам парламент.

Бабак назвав рішення Кабміну зволіканням, яке може призвести до ще більшої втрати кадрів у сфері освіти. Він наголосив, що молодь «не хоче йти в професію», а досвідчені педагоги залишають роботу через низьку оплату праці.

Нагадаємо, з цього навчального року педагоги державних та комунальних закладів отримують подвійну надбавку — 2600 грн (2000 тис грн після сплати податків). Наразі середня зарплата вчителя в Україні становить близько 13 тисяч гривень.