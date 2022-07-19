Монети 1, 2 та 5 копійок можна обміняти до вересня наступного року

Вчора, 22:00 Переглядів: 264

НБУ подовжив термін обміну у монет 1, 2 та 5 копійок, які вже перестали бути платіжними засобами, до 30 вересня 2023 року, йдеться на сайті Нацбанку.

Таке рішення пов'язане із продовженням дії воєнного стану в Україні.

Зазначається, що упродовж березня-червня 2022 року здійснено обмін лише 665 тис. штук монет номіналами 1, 2 та 5 копійок - це у 5 разів менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Монети можна обміняти у відділеннях уповноважених банків - АТ "Ощадбанк", АТ КБ "ПриватБанк", АТ "Райффайзен Банк ", АТ "ПУМБ".

Станом на 1 липня 2022 року в обігу ще залишається майже 5,7 млрд штук монет 1, 2 та 5 копійок. Всього було обміняно 48 млн штук монет.

Нагадаємо, НБУ вивів з обігу монети номіналом 1,2 та 5 копійок у жовтні 2019 року. Також з обігу вилучаються монети номіналом 25 копійок, які перестали бути платіжним засобом із 1 жовтня 2020 року.