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Монети 1, 2 та 5 копійок можна обміняти до вересня наступного року

Вчора, 22:00 Переглядів: 264

 Термін обміну подовжили у зв'язку із воєнним станом

НБУ подовжив термін обміну у монет 1, 2 та 5 копійок, які вже перестали бути платіжними засобами, до 30 вересня 2023 року, йдеться на сайті Нацбанку. 

Таке рішення пов'язане із продовженням дії воєнного стану в Україні. 

Зазначається, що упродовж березня-червня 2022 року здійснено обмін лише 665 тис. штук монет номіналами 1, 2 та 5 копійок - це у 5 разів менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Монети можна обміняти у  відділеннях уповноважених банків  - АТ "Ощадбанк", АТ КБ "ПриватБанк", АТ "Райффайзен Банк ", АТ "ПУМБ". 

Станом на 1 липня 2022 року в обігу ще залишається майже 5,7 млрд штук монет 1, 2 та 5 копійок. Всього було обміняно 48 млн штук монет.

Нагадаємо, НБУ вивів з обігу монети номіналом 1,2 та 5 копійок у жовтні 2019 року. Також з обігу вилучаються монети номіналом 25 копійок, які перестали бути платіжним засобом із 1 жовтня 2020 року.

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Автор: Олеся Данилова
Теги: НБУ монети
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