Повітряні сили ЗСУ збили російський винищувач у районі Нової Каховки

19 липня близько 20.00 підрозділ зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України збив російський винищувач, повідомляє командування Повітряних Сил. Ймовірно, це Су-35. Його знищили в районі Нової Каховки.
Зазначається, що винищувач намагався атакувати штурмовики Повітряних Сил ЗС України.
«Є візуальне підтвердження збиття літака, пілот катапультувався», - йдеться в повідомленні.
Крім того, за поточну добу підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил збито 5 ворожих безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня.
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№ 27 від 7 липня 2022Читати номер