Укрзалізниця запустила тестовий продаж морозива у поїздах

Сьогодні, 20:47 Переглядів: 180

Поки що послуга доступна лише в двох потягах. У лідерх продажу - Каштан».

Укрзалізниця запустила в тестовому режимі продаж морозива в пасажирських поїздах, Як повідомляється на сторінці УЗ у Фейсбук, минулого тижня пасажири поїздів №86/85 Львів — Запоріжжя та №26/236 — 25/235 Одеса — Яремче/Чернівці отримали можливість їсти морозиво прямо під час поїздки у потязі

«На вибір доступно поки 3 позиції, а найбільш затребуваним серед пасажирів виявилось морозиво «Каштан». Вартість морозива стартує від 20 гривень, наявність питайте у провідника вашого вагона», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у травні Укрзалізниця відкрила ще один напрямок для автомобілевозів - пасажири залізниці можуть відправляти свої автівки з Києва до Ужгорода та зворотно поїздом №29/30 Київ — Ужгород.