«З 19 по 21 липня плануються масовані ракетні обстріли»: ворог посилює інформаційний тероризм

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Центр протидії дезінформації застерігає: не вірте фейкам та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги

Центр протидії дезінформації (ЦПД) застерігає українців не вірити фейкам та не поширювати їх - російська пропаганда посилює інформаційний тероризм. Адже ворог активував смс-розсилку, в якій залякує масованими ракетними обстрілами України.

«Останніми днями триває активне розсилання повідомлення про те, що начебто «з 19 по 21 липня плануються масовані ракетні обстріли» в деяких містах України, а «зі сторони Білорусі диверсійні групи просунуться до 15-20 км територією України для відволікання наших військ на інших напрямках». Застерігаємо: у даному разі ворог використовує такий елемент інформаційно-психологічної операції, як «анонімний авторитет» Тобто відбувається розсилка начебто «інсайдерської» інформації від «надійного джерела десь із відомств», - йдеться в повідомленні.

У ЦПД нагадують,що від початку повномасштабної війни 24 лютого по всій території України зберігається висока ймовірність ракетних обстрілів.

У жодному разі не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Завжди пам'ятайте про правило двох виходів та двох стін!